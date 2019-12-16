От чего нужно избавиться к концу 2019 согласно вашему знаку Зодиака

Текущий год подходит к концу. Вы уже готовы к встрече 2020 года? Стали ли вы лучше, чем были в прошлом году? Давайте посмотрим, как мы все можем измениться в лучшую сторону и закончить этот год на более позитивной ноте. Для этого мы составили список для каждого знака Зодиака, в котором представлены то, от чего вам нужно избавиться до конца этого года, чтобы стать лучше.

1. Овен (21 марта - 19 апреля)

Избавьтесь от своих амбиций

Вы очень целеустремленный человек, который хочет во всем добиться идеала. Вас определяет ваш успех, и в большинстве случаев, вам удается достичь большего, чем всем окружающим. Тем не менее, не позволяйте своим амбициям негативно повлиять на вас. Поймите, что вы не можете всегда быть лучшими во всем. Будут моменты, когда у вас будет что-то не получаться, и именно в такие моменты вам не стоит забывать, что вы всего лишь человек, а человек, как известно, не идеален.

2. Телец (20 апреля - 21 мая)

Не позволяйте своим ошибкам и неудачам негативно на вас повлиять

На вас сильно сказываются принятые вами неверные решения. Вам следует понять, что у вас не получится никогда не ошибаться и всегда делать правильный выбор. Все люди совершают ошибки, а умные люди еще и на них учатся. Не бойтесь совершать ошибки, ведь именно ошибки помогают нам стать лучше. Учитесь на них, и не позволяйте негативному опыту плохо на вас сказаться. Не зацикливайтесь на нем и двигайтесь дальше.

3. Близнецы (22 мая - 21 июня)

Не бойтесь упустить новые возможности

У вас синдром упущенных возможностей. Вы постоянно боитесь пропустить что-то важное, из-за чего не можете наслаждаться настоящим моментом. Ни один человек не сможет везде успевать и находиться в нескольких местах одновременно, если только у него нет сверхъестественных способностей. Избавьтесь от этого страха и наслаждайтесь настоящим моментом.

4. Рак (22 июня - 22 июля)

Избавьтесь от своих нереальных ожиданий от отношений

Вы Рак, и точно так же, как и у вашего символа, у вас есть панцирь, под которым вы скрываете свои настоящие чувства. Тем не менее, когда вы влюбляетесь, для вас перестают существовать какие-либо запреты. Вы начинаете отношения, и для вас уже нет пути назад. Когда отношения не складываются, это причиняет вам сильную боль. Запомните, что не все отношения обречены на успех.

5. Лев (23 июля - 22 августа)

Перестаньте быть со всеми чересчур дружелюбными

Вы стараетесь со всеми быть дружелюбными, потому что хотите всем нравиться. Тем не менее, вам следует запомнить, что как бы сильно вы не старались, все равно будет человек, которому вы не будете нравиться. Отказ - это часть нашей жизни, через которую проходит каждый из нас. Перестаньте винить себя.

6. Дева (23 августа - 22 сентября)

Избавьтесь от своей одержимости

Вы перфекционист. У вас всегда все идеально спланировано и организовано. Вы расстраиваетесь и разочаровываетесь, когда у вас не получается выполнить что-либо так идеально, как вам того хотелось бы. Вам следует избавиться от этой одержимости. Мы не можем все всегда контролировать. Каждый из нас совершает ошибки, и это нормально. Двигайтесь дальше, и не зацикливайтесь на этом.

7. Весы (23 сентября - 22 октября)

Избавьтесь от своего страха одиночества

Вы относитесь к тем людям, которые не могут находиться в одиночестве. Вам нужно постоянное общение, и вам сложно взглянуть на одиночество как на что-то хорошее. Тем не менее, если у вас получится избавиться от своего страха быть одним, у вас наконец-то получится получать удовольствие от времени, проведенного наедине с самими собой. Вы удивитесь тому, как много нового узнаете о себе. Попробуйте.

8. Скорпион (23 октября - 22 ноября)

Избавьтесь от обид за прошлые предательства

Вы довольно наивны и доверчивы. Это приводит к тому, что вас часто предают. Будьте осторожны, и научитесь понимать, кто достоин вашего доверия, а кто нет. До начала следующего года вам необходимо избавиться от негативной энергии, которую оставили после себя предательства. Мудро выбирайте людей для своего близкого окружения.

9. Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Немного притормозите, никуда не спешите и насладитесь настоящим моментом

Вы любите веселье и приключения. Вам сложно жить простой и рутинной жизнью, лишенной острых ощущений и энтузиазма. Ваш авантюризм всегда подталкивает вас на поиски новых приключений. Тем не менее, живя в таком бешенном ритме, вы часто жалеете о том, что вам пришлось оставить позади. Поймите, что вы не сможете успеть все за один раз.

10. Козерог (22 декабря - 20 января)

Перестаньте сдерживать свои эмоции

Вы уверены в себе, хладнокровны, элегантны, и хотите всегда такими оставаться. Вы сдерживаете свои эмоции, и никогда не позволяете им взять над вами верх. Тем не менее, если вы окажитесь под сильным давлением, все эти эмоции могут выйти наружу. Это хорошо, что вы уравновешенны, но также важно сохранить баланс между выражением своих эмоций и их сдерживанием. В противном случае, вы рискуете тем, что можете в один момент потерять контроль над собой и просто взорваться.

11. Водолей (21 января - 18 февраля)

Перестаньте ждать, что окружающие всегда будут держать свое слово

Вас очень сильно расстраивает, когда люди не могут выполнить данные ими обещания. Будьте осторожны с тем, кому доверяете. Иногда у людей не получается сделать то, что они обещали, и это не всегда бывает намеренно. Смотрите на вещи здраво и не зацикливайтесь на этом.

12. Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Избавьтесь от своей излишней чувствительности

Вы очень чувствительны, сентиментальны и часто идете на поводу у своих эмоций. Это приводит к тому, что вы принимаете неправильные решения, о которых впоследствии сожалеете. Вам нужно отбрасывать свои эмоции в сторону и мыслить здраво. Вы принимаете критику близко к сердцу. Вместо этого, попробуйте принять ее более конструктивно. Чтобы избавиться от негатива, вам для начала необходимо избавиться от своей излишней чувствительности. Это также поможет вам улучшить отношения с окружающими, ведь никому не нравятся плаксы.

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