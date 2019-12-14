Главные правила продуктивного шопинга - ФОТО

За продуктами нельзя ходить голодной, а за модным обновками - в плохом настроении. Помимо этих двух главных правил, есть еще 5, которые помогут тебе избежать бесполезных покупок.

Составь список магазинов, в которые пойдешь

Для успешного шопинга вовсе не обязательно заходить в каждый магазин торгового центра. Лучше заранее спланировать, какие именно магазины ты посетишь за один раз и отправиться за покупками строго по списку именно туда, где тебе нравится качество вещей и они подходят твоему типу фигуры.

Покупай только то, что тебе идет и сочетается с остальным гардеробом

В порыве шопоголизма мы зачастую покупаем то, что нам совершенно не нужно, соблазнившись необычным принтом или модным фасоном. Чтобы создать стильный гардероб, ты должна знать, какие оттенки тебе идут и прежде чем приобрести что-то, тщательно продумать образ с обновкой.

Вкладывай деньги в обувь и сумки

Одежда может быть не дорогой, но обувь и сумки лучше выбирать подороже и из качественных материалов - дешевые аксессуары сразу бросаются в глаза и портят впечатление. И если выбирать между дорогой парой обуви и сумочкой хорошего бренда, предпочти второе, всего лишь потому, что сумки дольше сохраняют свой первоначальный вид. Главное, раз и навсегда отказаться от соблазна купить подделку известного бренда.

Никогда не покупай дешевую бижутерию

Когда срочно необходимо себя чем-то порадовать, руки так и тянутся к сверкающей мишуре из пластика и дешевого металла. Но дешевая бижутерия может испортить даже тщательно продуманный образ, поэтому лучше всего покупать недорогие украшения с полудрагоценными камнями и из качественного металла, который не меняет свет со временем - они стоят недорого, а выглядят достойно.

Всегда примеряй понравившуюся одежду

Зачастую размеры у разных марок отличаются, поэтому покупая одежду, всегда следуй главному правилу идеального шопинга - примеряй одежду: если великоватая вещь в связи с модой на oversize может смотреться неплохо, то маленькая не только испортит стильный образ, но и изуродует фигуру.

Еdinstvennaya.ua

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