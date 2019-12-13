10 новогодних причесок на любую длину волос - ФОТО

Мы подобрали укладки, практически все из которых универсальны и смогут акцентировать красоту женщины с любым форматом лица. Выберите прическу, которая будет достойно смотреться с вашим платьем в новогоднюю ночь и наслаждайтесь красивым началом Нового 2020 года.

На длинные

"Голливудские локоны"

Если встречу Нового 2020 года вы хотите превратить в свое собственное празднование, достойное красной ковровой дорожки, то вам понадобится и прическа соответствующая. Самая гламурная укладка, которую предпочитает большинство звездных дам для разнообразных церемоний вручения кинонаград, может выглядеть немного современнее и расслабленнее, если вы добавите парочку стильных крупных заколок.

"Бабетта"

Ретро-тематика всегда будет актуальна для новогодних вечеринок и корпоративов, ведь поклонниц этого стиля по всему миру не счесть. Традиционная бабетта с объемным пучком будет выглядеть хоть и очень фирменно, но все же слегка неуместно, а вот начес на макушке и распущенные пряди - идеальный вариант для шикарной встречи Нового 2020 года.

"В пляжном стиле"

Фирменная укладка самой "солнечной девушки Голливуда" Дженнифер Энистон все еще держится в топе актуальных укладок. Вряд ли мы доживем до того момента, когда небрежно растрепанные ветром локоны и смоченные соленной водой пряди перестанут быть модными. Для Нового года 2020 вам точно не найти прически более универсальной и стильной.

На среднюю длину

"Пучок"

Низкий, высокий, лаконичный или максимально объемный - выбирайте тот, что будет удачнее всего подчеркивать вашу красоту. Простой пучок с губкой-пончик, закрученный нижний пучок, низкий пучок с длинной челкой - как вы понимаете вариантов праздничной укладки в стиле минимализм более чем достаточно.

"Коса с лентой"

Осенью 2019 всех модниц захватила "ленточная лихорадка", а на улицах городов девушек с косами или хвостами, в которых весело подскакивали яркие платки и шарфы, было буквально не счесть. Если вы искренне привязались к этой укладке и не хотите расставаться с ней даже в Новом году, можете смело делать ее снова. Только шарфик выберите более праздничной расцветки - например, с серебристыми нюансами или орнаментом.

"Хвост"

Слишком просто, но удивительно подходяще для торжественной встречи Нового года. Высокий гладкий хвост будет выглядеть немного стервозно, а вот с текстурированными прядями более романтично и нежно. Единственное модное условие - укладка должна быть непременно высокой, а резинку спрячьте под волосами. Идеальная торжественная укладка готова!

"Узел"

Самая классическая прическа из всех возможных - низкий узел, который не требует слишком много затраченных усилий, но легко впечатлит вас заслуженным эффектом. Чтобы избавить укладку от некой пресности, добавьте несколько аксессуаров в волосы. Например, стильные невидимки, которые в данном случае должны быть очень даже заметны, или симпатичную брошь - возможно, даже с изображением хозяйки года.

На короткие

"Влажный эффект"

Короткие волосы не располагают к огромному количеству экспериментов, но даже здесь можно немного "пошалить". Если хотите на Новом годе быть настоящей дивой или даже женщиной-вамп, то рекомендуем укладку с эффектом влажных волос - просто и очень дерзко. В качестве завершающего штриха добавьте красную помаду - гулять, так гулять.

"Взрыв воображения"

Если в Новом году вы хотите быть менее сдержанной, строгой и серьезной, то начинать нужно уже с праздничной вечеринки. Добавьте объема вашим коротким волосам у прикорневой зоны, а пряди оставьте слегка закрученными, но не в стиле куклы Барби - отдайте предпочтение сдержанности. Кокетливость и изящество точно придутся по вкусу Белой Крысе.

"Гладкость и волны"

Если у вас короткие волосы, но вам искренне нравится укладка а-ля "голливудские локоны", предлагаем вам не стесняться своих желаний и позволить себе все. Новый год располагает к бешенным экспериментам или хотя бы небольшим изменениям в сторону романтичности и нежности. Гладкие локоны, накрученные на крупную плойку, с одной стороны слегка отведите от лица, а с другой оставьте свободно ниспадать. Поверьте, выглядеть вы будете не хуже Грейс Келли на вручении "Оскара".

Ivona.bigmir.net

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook