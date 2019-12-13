Стильные новогодние подарки для всех знаков Зодиака - ФОТО

До Нового года осталось меньше трех недель, а это значит, что пора задуматься о подарках, которые вы будете презентовать своим близким и самым дорогим друзьям. Для многих выбор торжественного "дара" превращается не в приятное, уютное времяпрепровождение, а в настоящую муку. Вам кажется, что вы знаете человека, как облупленного, но, когда дело доходит до новогоднего знака внимания, оказывается, что вариантов так много, что определиться с одним-единственным, вы просто не в состоянии. Именно поэтому мы спешим вам на помощь - мы готовы оставить вам подсказки, которые помогут выбрать подарок для каждого знака Зодиака с минимумом энергозатрат.

Овен

Трудоголики и настоящие "акулы" бизнеса 2019 год провели настолько успешно в плане карьеры, что сумели добиться расположения руководства и добыли заветное "место под солнцем". Даже, если это банальное и не слишком значительное повышение, честолюбивые Овны все равно радуются промежуточным победам. Лучше всего усилить их веру в себя с помощью элементов типично делового стиля - например, дизайнерского кошелька или вместительной сумки-тоут.

Телец

Этот знак Зодиака отличается невиданным консерватизмом и нелюбовью пускать пыль в глаза. Их новогодний подарок должен быть простым, понятным, полезным, лишенным праздничной мишуры и ненужной пестроты. Порадуйте Тельцов полезным подарком таким как теплый шарф или стильный чемодан для дальних и несомненно нужных поездок.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака привыкли мыслить нестандартно, ведь шаблоны, каноны и прочий консерватизм для них - настоящая "красная тряпка". Близнецы точно оценят подарок, выбранный с юмором или неожиданный сюрприз - игривый и забавный, как и они сами. Присмотритесь к предметам современного искусства или аксессуарам необычной формы, а чтобы подчеркнуть двойственность этого знака Зодиака, выберите черно-белую гамму.

Рак

Нежные и милые Раки, если уж и увлекаются модой, то делают это со всем свойственным для них рвением и невиданным темпераментом. Они всегда стоят в авангарде текущего фэшн-процесса, поэтому точно не откажутся от ультрамодных новинок ведущих дизайнеров в неоновых или кислотных оттенках.

Лев

Ни один из знаков Зодиака так не обеспокоен своим статусом, как Львы. Если вы и решили покорить взыскательный вкус представителей этого созвездия, то будьте готовы раскошелиться на дизайнерские босоножки или стильное кожаное пальто. И не забудьте про упаковку - она должна быть максимально яркой и цепляющей взгляд.

Дева

Женственные Девы никогда не прочь поиграться со своей уж слишком нежной натурой, добавив в свой образ больше динамизма и маскулинности. Предупреждаем, сказочные розовые платья и туфельки лучше отложить в сторону, а сосредоточить свое внимание на предметы исконно мужского гардероба. Стильный брючный костюм точно никогда не будет лишним.

Весы

Двойственная и вечно сомневающаяся натура Весов абсолютно преображается, когда речь заходит о веселье и празднике. Они обожают экстравагантность и неожиданные появления, поэтому и подарок для них должен быть соответствующего темперамента. Если бриллиантовое колье вам пока не по карману, то купите хотя бы "воздушное" платье лимитированной версии - Весам точно понравится, что такое есть только у них.

Скорпион

Вы ведь знаете, что нет более сексуальной, дерзкой и смелой дамы в гороскопе, чем представительница созвездия Скорпиона? Она может по праву гордиться своей страстной натурой, а потому ей придется по вкусу подарок, который взывает к ее первостепенным инстинктам. Кружевное белье, подвязки, высокие каблуки - все это точно порадует ее ненасытное эго.

Стрелец

Стрельцы любят путешествия, смену окружающей действительности, а также обожают шум и вечеринки. Но они так же необычайно артистичны, что порой граничит с излишним драматизмом. Не будет лишним на Новый 2020 год одарить их интеллектуальным подарком в виде подарочных изданий книг или необычных предметов интерьера.

Козерог

Консерваторы, минималисты, трезво рассуждающие и прежде всего ценящие комфорт. Именно такими предстают перед нами большинство представителей созвездия Козерог. Для них идеальным подарком на Новый год будет считаться все, что связано с домом и уютом - теплые пижамы или милый трикотаж.

Водолей

Эксцентричные и артистичные Водолеи в подарках прежде всего ценят простоту, лаконичность и качество. Их не нужно поражать ни яркими обложками, ни дизайнерскими аксессуарами. Но вот от действительно хороших и несомненно дорогих вещей из шелка, шерсти и хлопка они точно не откажутся.

Рыбы

Очень привередливым в вопросе выбора презентов Рыбам будет трудно угодить, поэтому приготовьтесь поломать голову над их подарком на Новый 2020 год. Однако такие тонкие и мечтательные натуры оценят и дорогостоящую вышивку, и золоченные орнаменты на необычных блузах и шарфах, и персонализированный аромат.

Ivona.bigmir.net

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