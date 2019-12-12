Что год Металлической крысы принесет каждому знаку Зодиака

Овен (21.03-20.04)

Вы всегда готовы к любым трудностям, поэтому в новом году звезды за вас спокойны - вы точно не дадите себя в обиду и сделаете все, чтобы покорить мир. К слову, путешествия в разные уголки планеты - тоже в счет. Они помогут вам по-новому взглянуть на вещи и получить опыт, который поднимет ваш творческий потенциал.

2020 год, однако, не так прост, как вам может показаться. Он заставит вас усомниться в том, правильно ли вы установили приоритеты в жизни, действительно ли вы хотите того, к чему так отчаянно стремитесь, и находитесь ли вы на правильном пути к своей цели. Звезды бросают вам вызов - но только для того, чтобы помочь вам определить для себя, во что вы верите, каков ваш жизненный ориентир и что делает вас по-настоящему счастливой.

Признайтесь, в погоне за успехом вы редко находите время, чтобы прислушаться к себе и ответить на вопросы, которые по-настоящему важны. К счастью, год Металлической крысы предоставит вам возможность лучше разобраться в себе и с новой силой поверить в себя.

Телец (21.04-20.05)

Хорошие новости! Венера, покровительствующая вашему знаку, в новом году позаботится о том, чтобы и в вопросах отношений, и в вопросах любви у вас все шло как по маслу. Готовьтесь наслаждаться жизнью и радоваться каждому ее моменту!

Но не теряйте бдительность - год Металлической крысы готовит для вас немало сюрпризов (и не все из них могут быть приятными). Учитывая, что резкие перемены - не ваш конек, вам стоит держать руку на пульсе и приучить себя быть более гибкой и легче относиться к вещам.

Чтобы выйти из зоны турбулентности победительницей, готовьтесь усердно работать и самосовершенствоваться. Но не забывайте при этом баловать себя, делая то, что приносит вам истинное удовольствие.

Близнецы (21.05-21.06)

Год Металлической крысы обещает быть насыщенным, и чтобы вы к концу года не растеряли запал, звезды советуют сбавить обороты. Не волнуйтесь, на вашей продуктивности и на ваших успехах это не отразится. Наоборот, если вы научитесь действовать взвешенней, принимать решения не с лету, а все тщательно продумав, то избежите множества конфликтов и неудач и решите поставленные задачи без потерь.

2020 год будет щедрым на новые знакомства - любовь к общению поможет вам найти единомышленников и ценные связи. Возможно, именно 2020-й станет лучшим временем, чтобы запустить стартап, идею которого вы давно вынашивали, или устроиться на работу мечты. Двигаться в правильном направлении вам поможет интуиция и внимательность: приучите себя замечать детали - они действительно имеют большое значение.

В год Металлической крысы звезды также советуют вам уделять больше внимания близким и родным - чаще встречайтесь и общайтесь с ними. Также не забывайте прислушиваться к себе и к своему телу - давайте ему отдохнуть и следите за здоровьем.

Рак (22.06-22.07)

Очень часто вы сами не успеваете угнаться за своими эмоциями - то вы чувствуете себя самым счастливым человеком на свете, то вы впадаете в депрессию. Угадали? В год Металлической крысы постарайтесь твердо верить в лучшее - тогда проблемы не будут казаться значительными и не испортят вам настроение.

2020 год даст вам возможность перезагрузиться и начать жить с чистого листа (в этот раз у вас точно получится!). Определите для себя, чего вам не хватает в жизни, а от чего давно пора отказаться. Отпустите старые обиды, попрощайтесь с людьми, которые не делают вас счастливой, и начните жить так, как вам действительно нравится.

Год Металлической крысы - идеальное время, чтобы заняться собой. Мы знаем, как вы любите заботиться о близких, но если вы не будете заботиться о себе, вы не сможете помочь и другим, поэтому первое, что необходимо, - это сделать своим главным приоритетом в 2020 году себя.

Лев (23.07-23.08)

Вы любите купаться в лучах славы и внимания, не так ли? В этом смысле 2020 год вас не разочарует: вы покорите любую публику своим острым умом, общительностью и нетривиальными идеями. Однако в новом году вы поймете, что признание и любовь окружающих очень непостоянны и что вы должны нравиться прежде всего самой себе. И последнее окажется намного сложнее, чем вы думаете.

В год Металлической крысы вам предстоит разобраться в себе. Возможно, вы с ужасом осознаете, что все это время пытались казаться той, кого окружающие примут с овациями, и не позволяли себе быть собой - делать то, что вам нравится, поступать так, как вам хочется.

Будьте готовы задать себе неудобные вопросы и честно на них ответить. Ваши старания не пройдут даром - звезды помогут вам нащупать правильный вектор развития и вновь поверить в себя.

Дева (24.08-23.09)

2020 год обещает произвести на вас приятное впечатление: вы сумеете наладить отношения с важными для вас людьми, улучшить свое финансовое положение и правильно установить приоритеты.

Сразу скажем: не все будет гладко, но пасовать перед трудностями и загонять себя в тупик из-за необоснованных страхов - плохая идея. Звезды советуют положиться на интуицию и жизненный опыт - это позволит вам выйти победителем из сложной ситуации.

В год Металлической крысы вам также очень важно заняться своим здоровьем - не забывайте периодически сдавать анализы и обследоваться у проверенных врачей. И да, в перерывах между работой и светскими раутами уделяйте достаточно времени отдыху.

Весы (24.09-23.10)

Жалуетесь на то, что в вашей жизни не хватает романтики? В 2020 году недостатка в ней вы не почувствуете - в список ваших приоритетов на ближайший год звезды записали "дела сердечные". Свободным Весам стоит быть готовыми к многочисленным свиданиям и интересным знакомствам, а Весы, которые состоят в отношениях, смогут сделать эти отношения еще лучше.

В перерывах между романтическими свиданиями не забывайте уделять внимание себе и разбираться в своих желаниях. Для чего? Чтобы отстоять свои личные границы и сохранить гармонию с собой.

В год Металлической крысы принимать решения вам, возможно, станет сложнее, так как вы будете стремиться угодить всем, поэтому еще раз напоминаем: всем угодить невозможно, поэтому делайте то, что принесет счастье в первую очередь вам.

Скорпион (24.10-22.11)

Скорпионы, мир готов играть по вашим правилам! Разве кто-то рискнет усомниться в вашем авторитете или вступить с вами в спор?

Вы настроены решительно и знаете, чего хотите, - это позволит вам пробежать марафон с препятствиями быстро и без потерь. Единственное, что может притормозить вас на пути к цели, - это нетерпеливость и желание получить все и сразу. Чего в 2020-м точно не стоит делать, так это действовать второпях и принимать необдуманные решения. Помните - всему свое время.

И еще: в год Металлической крысы звезды советуют вам быть более открытой и общительной - вы ведь хотите обзавестись полезными знакомствами и довести до совершенства личную жизнь?

Стрелец (23.11-21.12)

Обрисуйте в голове свою мечту в самых мельчайших подробностях. Получилось? Теперь пора претворять мечту в жизнь! В год Металлической крысы ваши успехи напрямую зависят от ваших действий. Не стоит ждать подходящего момента - он уже настал. Все, что от вас требуется, - это усердно работать и создавать для себя такую жизнь, какую вы хотите.

Легко будет не всегда: в 2020 году вы можете потерять ориентиры и усомниться в поставленных целях. Если вы поймете, что на правильном пути, то двигайтесь вперед. Если же вы решите, что вы ошиблись, признайтесь себе в этом и проложите новый маршрут.

Очень важно, чтобы вы видели смысл в том, что вы делаете, - иначе вы можете растерять столь ценную мотивацию. Чтобы этого не случилось, чаще прислушивайтесь к своим желаниям и отмечайте то, что делает вас по-настоящему счастливой.

Козерог (22.12-20.01)

Знаем, вы не из тех, кто с восторгом встречает перемены, но, кажется, вам все же придется это сделать - позже вы за это себя поблагодарите. А все потому, что изменения помогут вам реализовать свой потенциал - вы способны на большее, чем думаете, и год Металлической крысы позволит вам продемонстрировать это окружающим. И тогда карьерного взлета вам не избежать!

Ваше трудолюбие позволит вам решать любые проблемы на раз-два. Главное для вас сейчас - сосредоточиться на себе, своих целях и приоритетах.

Но не пренебрегайте общением - вы его часто недооцениваете, а между тем приятные и полезные знакомства могут стать трамплином для покорения новых высот и расширения кругозора.

Водолей (21.01-20.02)

Ух! В 2020-м кому-кому, а вам скучать точно не придется! Если любите сюрпризы и не против выходить из зоны комфорта - вам повезло, если же нет - готовьтесь ловить волну и плыть по течению.

Вот увидите: спонтанность не так уж плоха, как может показаться на первый взгляд. Вы сможете посмотреть на вещи по-новому, научиться мыслить нестандартно, реализовать свежие идеи и быть готовой к неожиданной (но очень приятной) встрече.

Достойно выйти из хаоса вам поможет внутреннее спокойствие - просто будьте уверены, что вы способны пережить любую бурю и даже получить от запутанной ситуации выгоду.

Рыбы (21.02-20.03)

Мечтать действительно не вредно, поэтому мечтайте по-крупному! Но не забывайте прозаичную истину - мечты не станут реальностью, если не приложить усилий для их достижения. Вам важно научиться быть упорной и не опускать руки, едва столкнувшись с препятствием.

В год Металлической крысы доверьтесь своей интуиции - в любой непонятной ситуации ваш внутренний голос подскажет, какой сделать шаг.

2020-й также станет прекрасным временем, чтобы углубиться в себя и лучше себя понять. Вам предстоит научиться смело выражать свое мнение: если вам что-то не нравится - скажите об этом. И научитесь, наконец, говорить "нет" - тогда вы сможете еще более решительно сказать "да" тому, чего вы действительно хотите.

Glamour.ru

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