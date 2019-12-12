Как сделать утро продуктивным? - 7 советов - ФОТО

Если вы сова, подъем спозаранку для вас - это адова пытка. Вы не раз нажмете кнопку "отложить" на будильнике, чтобы вскочить за 20 минут до выхода, и в конечном итоге наверняка пропустите что-то в утреннем списке дел. Номером один обычно вылетает завтрак, потом душ, заменяемый на сухой шампунь (можно и в офисе), макияж (накрашусь на работе) и уложенный в красивые лоточки полезный обед (да ладно, сегодня в последний раз куплю бургер).

Конечно, у всех есть приоритеты, и мы прекрасно знаем, что с биоритмами поспорить сложно. Не стоит ломать себя, если вам так дороги лишние полчаса в мягкой утренней постели. Но ради того, чтобы день начинался без нервотрепки и сохранял позитивный настрой, потому что вы успели все, что надо, сосредоточьтесь на создании правильной утренней рутины, в основе которой несколько простых правил:

1. НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ

Если вы новичок в концепции утреннего распорядка, не переусердствуйте. Не стоит обещать себе отныне и впредь ровно в 7.00 выполнять получасовой комплекс упражнений для разжигания бодрости. Начните с малого. Не надо быть йогом или экспертом по осознанности, чтобы подумать о планах на день за чашкой кофе или сделать несколько упражнений на растяжку (сурья намаскар подойдет).

2. ПОДГОТОВЬТЕСЬ С ВЕЧЕРА

Любимый совет наших мам! Если вы пышете энергией ночью, используйте ее избыток, чтобы подготовиться к утру. Выберите и погладьте одежду, подберите туфли, украшения, сумочку - будете блистать, а не бегать растрепой в вечных джинсах и кроссовках. Вы даже можете приготовить обед для тех самых красивых лоточков или заранее рассортировать сообщения в электронной почте, чтобы рабочий день был полегче.

3. СДЕЛАЙТЕ СЕБЕ ПРИЯТНОЕ

Если утренняя рутина вас угнетает, освоить ее будет трудно. Постарайтесь втиснуть даже в этот небольшой промежуток времени что-то для вашего удовольствия. 5 минут на новый музыкальный клип - чтобы потанцевать, 3 минуты на загрузку новой аудиокниги - чтобы не скучать в метро, 10 минут на вкусный завтрак - просто чтобы себя побаловать.

4. ПРИОБЩИТЕ ПАРТНЕРА

Мы, конечно, несем ответственность за собственные действия, но полагаться на близкого человека в утреннем распорядке не возбраняется - наоборот, будет в команде поддержки. И пусть сварит кофе, побольше сливок и без сахара, пожалуйста.

5. НЕ ПАНИКУЙТЕ

Когда вы ограничены во времени, легко перегрузить себя задачами, которые надо выполнить. Тем не менее, важно хранить дзен и ясность мыслей. Спешка усиливает стресс, что очень мешает сосредоточиться. Подышите, улыбнитесь в зеркало - и продолжайте в своем ритме. С опытом вы определите, сколько времени уходит на тот или иной процесс, плюсуйте и получите регламент вашей рутины, чтобы все успевать.

6. НЕ РАСКИДЫВАЙТЕ ВЕЩИ

Когда вы спешите на метро или чтобы проскочить до утреннего трафика, легко забыть важные вещи, возвращаться за которыми просто нереально. Приучайте себя к порядку, что помогает легко и быстро находить то, что вам нужно. Еще одна любимая мантра наших мам: всегда кладите на одно и то же место (например, на специальную полочку в прихожей) предметы первой необходимости - ключи, кошелек, документы. Телефон вечно пропадает где-то у кровати или на зарядке, поэтому приручить его сложнее всего, помните об этом.

7. ВЕРЬТЕ В СТРАТЕГИЮ

Если вам удалось убедить себя, что в системе утренних забот сплошная польза, но получается не очень, не стесняйтесь, перенимайте лайфхаки у тех, кто давно приучил себя к распорядку. Просите советов, экспериментируйте с приложениями для смартфонов. Не опускайте рук - никто вас не контролирует, вы стараетесь для себя, и никогда не поздно начать сначала. Ключ к успеху - последовательность. Чтобы новый распорядок стал рутиной, методично и ежедневно выполняйте цикл дел, выбранный вами для доброго и продуктивного утра.

Х. Зейналова

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