Как не потратить в праздники слишком много? - 9 советов

Поездка на каникулы, десятки (а то и сотня) подарков, наряд, макияж, еда для новогоднего стола... Сказать, что праздничные счета ощутимо "бьют по карману" - не сказать ничего! Обойтись совсем малой кровью не получится, а вот спастись и потратить в разы меньше - вполне реально.

Lady.Day.Az представляет 9 советов, которые помогут вам в этом.

1. Главное правило разумной экономии - планирование. Заранее (это ключевое слово!) составьте список всех предполагаемых расходов: от меньшего (упаковочная бумага) к большому (поездка заграницу). Это поможет оценить масштаб бедствия и реально контролировать праздничный бюджет. Помните, что легкомысленные импульсивные покупки - самые бесполезные, затратные и, по факту, бездушные.

2. Обозначьте рамки. Поставьте для расходов максимальную планку, за которую вы ни при каких условиях, не должны заходить. Крайняя мера для транжир (вы же хорошо себя знаете!) - снять необходимую сумму наличными и дать себе зарок - к карте для оплаты подарков не притрагиваться.

3. Не ждите до последнего. Главная ошибка, которая всегда (абсолютно всегда!) приводит к завышенным расходам, - откладывать праздничные покупки на последний момент. Во-первых, чем ближе дата - тем выше цены. И это закон торговли. Во-вторых, оценить общий объем всех трат в шопинг-агонии невероятно тяжело - вы только и надеетесь, как бы чего и кого не забыть. Читаете эти строки? Купите уже сегодня что-нибудь нужное и важное.

4. Сыграйте в секретного Санту. "Лучше один сытый, чем два полуголодных". Если у вас большая семья или много друзей, которых необходимо поздравить - предложите всем более практичный и, вместе с тем, веселый способ сделать друг другу приятно. Соберитесь компанией перед праздниками, заранее определите бюджет подарка, сделайте маленькие записки с именами всех присутствующих, а затем, по очереди, с закрытыми глазами вытяните каждый по одной. Только никому не показывайте и не говорите! Таким образом, вместо "проходных" сюрпризов у вас будет возможность сделать и получить один по-настоящему ценный и очень личный новогодний подарок.

5. Делайте покупки онлайн. В крупных торговых центрах и супермаркетах в рождественскую пору есть риск "спустить" целое состояние. Специальные акции и предложения, особые праздничные зоны - вероятность совершить импульсивную покупку в реальной жизни, гораздо выше, чем в виртуальной. Плюс, стоимость на многие товары в Интернете бывает значительно дешевле - не поленитесь проверить ценники.

6. Ведите учет покупок. Запишите: что, кому и за какую сумму приобрели. Доказано экономистами: подсчет расходов помогает потратить в среднем в 2,8 раза меньше денег.

7. Начните экономить заранее. Совет запоздалый, но, наверняка, пригодится вам в будущем (скажем, в преддверии не менее затратного 8 марта). Начните откладывать средства за пару месяцев до даты, тогда и беспокоиться о сильном ударе по семейному бюджету совсем не придется и можно просто наслаждаться моментом.

8. Используйте соцсети. Вместо праздных лайков на Facebook и селфи в колпаке Санты в Instagram впервые в жизни используйте соцсети с пользой для кошелька. Большинство ваших любимых ритейлеров, онлайн-бутиков и бьюти-корнеров предлагают особые скидки и условия для покупок посредством соцсетей - изучайте и подписывайтесь на их аккаунты.

9. Будьте креативнее. Выражение: "Важен не подарок, а внимание" отлично подходит к такому душевному празднику "из детства" как Новый год. Подумайте над тем, чтобы сделать знакомому вам человеку очень персональный сюрприз, который отражал бы его характер, перекликался со сферой интересов или увлечениями - он должен носить отпечаток конкретной личности, а не быть универсальной пустышкой для "галочки". Поверьте, в таком случае его цена уйдет на десятый план.

Х. Зейналова

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