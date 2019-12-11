Навык, которому стоит обучать детей в первую очередь

Все родители стремятся вырастить своих детей умными и целеустремленными, и это особенно важно в современном мире, в котором "цифровые" соблазны, отвлекающие наше внимание, подстерегают нас на каждом шагу. Даже такие титаны мира информационных технологий, как Билл Гейтс и Сив Возняк, ограничивали время, которое их дети могли проводить перед экраном телевизора или компьютера - и далеко не просто так.

Почему так важно учить детей не поддаваться этим соблазнам? Да потому, что в будущем все живущие на Земле люди будут делиться на две основные категории: тех, кто позволяет другим людям контролировать их внимание и сами жизни, и тех, кто с гордостью сможет утверждать, что не распыляют внимание по мелочам.

Умение направлять внимание лишь на то, что действительно важно, становится самым важным умением 21 века - но, к сожалению, большинству родителей так и не удается научить ему своих детей. Почему так происходит?

Проведя психологическое исследование информационных технологий и того, как они влияют на нашу жизнь, я пришел к довольно неожиданному выводу: основной ошибкой в воспитании, которую совершает большинство современных родителей, является то, что они не дают своим детям власти над собственным временем, излишне их контролируя.

Если вы позволяете им самим определять, что они хотят делать со свободным временем, вы вручаете им неоценимый дар. Даже если время от времени у них не будет получаться правильно его распределить, это вполне нормально, ведь неудача - это тоже часть процесса обучения. Недаром говорится, что на ошибках учатся.

Родители должны раз и навсегда понять, что давать детям контроль над своими поступками и поведением вполне нормально, ведь лишь постоянная практика в самоконтроле позволяет им со временем научиться управлять собственным временем и вниманием, и вступить во взрослую жизнь максимально подготовленными к ней.

Учите их с малых лет

Когда моей дочери было пять лет, и она начала требовать, чтобы ей давали больше времени посидеть с планшетом, а получив отказ, устраивала истерики, мы с женой знали, что должны как-то решить эту проблему.

После того, как все успокоились, мы постарались отнестись к ее требованиям со всем возможным уважением, как советует делать Ричард Райан, один из наиболее уважаемых специалистов в области человеческого поведения. То есть мы объяснили, используя максимально простые, доступные ей термины и категории, что если она хочет проводить больше времени за планшетом, ей неизбежно придется чем-то ради этого пожертвовать.

На тот момент она ходила в детский сад, где ее научили определять, который сейчас час, и потому мы смогли ей объяснить, что в сутках ограниченное количество времени на все, что ей нравится. И если она будет тратить больше свободного времени на приложения и видео, то у нее останется меньше времени на то, чтобы поиграть с друзьями в парке, поплавать в бассейне или побыть с мамой и папой.

Потребительский скептицизм - это вполне нормально

А еще мы объяснили своей дочери, что приложения и видеоролики на ее "айпаде" были созданы очень умными людьми, которые намеренно сделали их так, чтобы они привлекали внимание, и она постоянно бы их смотрела, больше ни на что не отвлекаясь.

Понимание того, что компании, создающие медиа-контент, заинтересованы в том, чтобы потребляющие его дети проводили как можно больше времени за этим самым потреблением - очень важная часть в обучении информационной гигиене в современном обществе.

Мы должны позаботиться о том, чтобы наши дети понимали мотивы игровых компаний и создателей социальных сетей. Да, создаваемые ими продукты развлекают нас, но они делают это не бесплатно - наше время и внимание приносят этим компаниям огромный доход.

На первый взгляд вам может показаться, что для пятилетней девочки это слишком уж сложная информация, но нам хотелось, чтобы она с малых лет могла принимать решения в отношении того, сколько времени она хочет тратить на компьютерные игры и видео, и сама следовать установленным ею правилам.

Дети нуждаются в достаточной автономии

После того, как мы объяснили ей все это, то спросили, сколько времени за планшетом, по ее мнению, ей будет достаточно, чтобы она успевала посмотреть то, что она хочет, но это не повредило ее другим интересам. Конечно, давая ей право принимать такое решения, мы намеренно шли на риск, но это определенно стоило того.

Если честно, я ожидал, что она скажет что-то вроде "я хочу целый день". Но она этого не сделала. Вместо этого, вооруженная знаниями, позволяющими ей понять, зачем мы ограничиваем ее время перед экраном планшета, и почему это важно, а также получив возможность самой решать, сколько ей смотреть любимые мультсериалы, она скромно сказала, что ей, мол, хватит "двух серий в день". Я объяснил ей, что две серии подходящего для ее возраста сериала на Netflix - это примерно 45 минут.

"Как ты считаешь, 45 минут в день у планшета будет тебе достаточно?" - искренне спросил у нее я. Она согласно кивнула, и по ее хитрой улыбке я увидел, что она определенно считала, что обставила меня в этой сделке. Я тоже был не против. Как по мне, 45 минут в день - это вполне нормально, так как оставляло уйму времени на другие занятия.

"Ну и как же ты собираешься контролировать себя, чтобы не смотреть видео больше 45 минут?" - спросил ее я. Так как она явно не хотела уступать позицию в переговорах, то сама предложила пользоваться для этого кухонным таймером, который она могла бы устанавливать сама.

"Звучит неплохо", - согласился я. "Но если мама с папой заметят, что у тебя не получается выполнять обещание, нам придется вернуться к этому разговору", - сказал я, и она согласилась.

Как не дать детям отвлекаться на мелочи с помощью "пактов усилий"

С того дня прошло уже более пяти лет. И знаете, что? На сегодняшний день наша 10-летняя дочь все еще сама отвечает за проведенное у компьютера и планшета время. Конечно же, за прошедшее время она слегка изменила установленные тогда правила - к примеру, обменяв часть ежедневного просмотра по паре серий на субботний "вечер кино". А еще она заменила старенький механический кухонный таймер другими инструментами.

Знаете, что во всем этом было самым важным? То, что эти правила были установлены не нами, а ей самой, и она сама следит за их выполнением. И лучше всего то, что папа не останется в ее памяти в роли плохиша, не дающего ей смотреть мультики и обрывающего на самом интересном месте.

Сама того не осознавая, она заключила "пакт усилий" - своего рода договор, который увеличивает количество усилий, требуемых для осуществления нежелательных действий.

Верьте в своего ребенка

Не стоит недооценивать способность ребенка выполнять условия заключенного соглашения. Такие соглашения вполне способны помочь ему рационально планировать свое время и распорядок дня с самого детства.

Многие родители хотят услышать от меня какую-то конкретное значение максимального времени, которое им стоит позволять детям проводить за компьютерами, телефонами и прочими гаджетами, но такого значения просто не существует. На эту цифру влияет множество факторов, включая интересы вашего ребенка, то, чем он занимается в сети, и то, насколько вредит проведенное за компьютеров время другой деятельности, и какую именно деятельность оно вытесняет.

Обсуждения и споры, даже если вы не приходите к единому мнению - это нормальное, если во время них вы относитесь друг к другу с уважением.

И самое главное - постарайтесь вовлечь вашего ребенка в дискуссию, чтобы объяснить ему необходимость ограничений, позволив при этом установить собственные правила. Когда родители налагают на своих детей ограничения "извне", не учитывая при этом их мнение, они вызывают у детей раздражение и стремление каким-либо образом "обойти" их.

Конечно, все приведенные выше стратегии вовсе не гарантируют, что между вами и вашими детьми непременно (и сразу же) установится идеальная гармония. Более того, вам стоит ожидать оживленных дискуссий о том, какую роль современные технологии играют (и должны играть) в вашем доме и жизни ваших детей. И знаете, что? Это вполне нормально. Споры, даже если в конечном итоге приводят к тому, что каждая сторона остается при своем мнении - это признак здоровой семьи (при условии, что они проходят в атмосфере уважения).

Дети могут усвоить те навыки, которые необходимы для обучения правильной концентрации и рациональному распределению доступного времени, лишь в том случае, если вы дадите им возможность самостоятельно следить за своим поведением - начав хотя бы с чего-то малого - но для этого нужно с ними общаться.

Cluber.com.ua

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