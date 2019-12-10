Иконы Голливуда - 5 легендарных техник мейк-апа - ФОТО

Красота и ее каноны - изменчивые понятия, которые способны трансформироваться в зависимости от общественных, эстетических и даже социальных процессов, которые происходят в бьюти- и фэшн-индустриях. Легендарные актрисы середины прошлого века оставили неизгладимый отпечаток не только в кинематографе, но и в мире моды и красоты. Их образы и стиль стали настоящими символами прекрасной эры, когда главным считались не андрогинность, унисекс, "оверсайз" и многие другие противоречивые вещи, а только истинная красота. Однако даже в XXI веке есть место настоящему совершенству. Рассказываем о легендарных макияжах самых прекрасных актрис XX века.

Кокетливая Мэрилин Монро

Если вы спросите, кто по-нашему мнению является совершенным воплощением красоты, то мы однозначно ответим, что это женщина, которая сводила с ума не только обычных мужчин, но и президентов. Прищуренный взгляд - одна из главных "фишек" Монро, которую она воплощала с помощью сложной техники нанесения перламутровых теней, а также половинок накладных ресниц и тонкой стрелки со вздернутым хвостиком, которую выполняла коричневым карандашом. Чтобы сделать глаза ярче, актриса использовала белый карандаш на водной линии нижнего века и между двумя стрелками, а также помаду или красный карандаш во внутренние уголки глаз. Пухлые губы Монро "создавала" с помощью нанесения 5 слоев карандаша, помады разных оттенков красного и блеска. Кроме того, завершающим нюансом ее макияжа всегда было немного пудры по центру нижней губы.

Сексуальная Софи Лорен

Притягательные, чувственные черты лица и всегда идеальный макияж - Софи Лорен правильно использует щедрый подарок природы в виде идеальной внешности, чтобы подчеркнуть свою совершенную, манящую красоту. Лорен является символом роскошного итальянского идеала подогревая впечатление использованием теплых оттенков, которые подчеркивают ее смуглую кожу. Нейтрального оттенка помада и идеально выделенные глаза - главные секреты макияжа в стиле Софи Лорен. Графичная двойная стрелка - особый символ красоты итальянки, который она использует, чтобы сделать взгляд еще более открытым. А главным секретом макияжа глаз Софи всегда была особая техника наклеивания накладных ресниц - чуть выходя за внешний уголок глаза, вдоль хвостика стрелки.

Волевая Элизабет Тейлор

Девушка с настолько контрастной внешностью просто не могла не стать великой. Соболиные брови, красная помада и фарфоровая кожа - главные нюансы, которых вы должны придерживаться, если желаете выполнить макияж в стиле Элизабет Тейлор. Как вы знаете, тушью актриса не пользовалась, потому что в этом просто не было нужды. Из-за странной мутации ее ресницы росли в два ряда, создавая впечатление максимально распахнутого взгляда. А вот необычного оттенка фиолетовые глаза она подчеркивала с помощью стрелки средней толщины на верхнем веке и более узкой на нижнем, соединяя линии в направленный вверх хвостик и слегка растушевывая их серыми тенями. Даже если вы и не можете похвастать настолько роскошным фиалковым оттенком глаз, то в любом случае воспользуетесь звездной техникой - мужчины не смогут оторвать от вас взгляда.

Нежная Грейс Келли

Из всех легендарных актрис середины прошлого века именно Грейс Келли, принцесса Монако, отличается самой нежной и естественной красотой. Разглядывая фотоархивы, порой создается впечатление, что актриса и вовсе не пользовалась косметикой, однако все-таки кое-какими мейк-ап-трюками она все же владела. Отличительной чертой Грейс был абсолютно нюдовый макияж, который подчеркивал ее спокойную и не слишком напористую красоту. Легкий контуринг с помощью румян, кораллово-розовый оттенок помад и слегка акцентированный глаза - повторить мейк-ап Келли на удивление легко. Для создания матового тона в стиле прошлых лет нанесите на кожу легкий полупрозрачный тональный крем, а сверху кистью или пуховкой перекройте его пудрой. Так ваша кожа будет выглядеть буквально бархатистой. Светло-коричневые перламутровые тени и один слой черной туши завершат ваш винтажный бьюти-образ.

Аристократичная Одри Хепберн

Вечно юная, свежая, милая Одри сделала своей отличительной чертой роскошные, пушистые брови, которые в середине прошлого века не считались еще такими красивыми, как в наше время. Огромные глаза маленького олененка и пухлые губы - Хепберн изобрела собственный код красоты, который до сих пор пытаются повторить многие женщины. Среди помад актриса отдавала предпочтение оранжево-красным оттенкам, которые, впрочем, чуть позже заменила на любимые розовые. Кстати, уже тогда Одри делала первые попытки контуринга - наносила персиково-розовые румяна на большую часть лица. Но, конечно, главной отличительной чертой красоты Одри являются ее огромные, влажные глаза. Природная совершенная форма глаза, чтобы выглядеть идеально позволяла ей всего лишь рисовать тонкую стрелку на верхнем веке, а нижние подчеркивать с помощью растушеванных серых теней.

Ivona.bigmir.net

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