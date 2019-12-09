5 фильмов и один мультфильм декабря - КультГид Lady.Day.Az

КультГид Lady.Day.Az представляет подборку фильмов, которые стоит посмотреть в кинотеатрах.

"Холодное сердце 2"

Страна: США

Режиссер: Крис Бак, Дженнифер Ли

Сценаристы: Дженнифер Ли, Эллисон Шредер, Кристен Андерсон-Лопес

Жанр: мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия

В преддверии Нового года все мы много времени проводим с семьей. Просмотр мультфильма "Холодное сердце 2" позволит вам приятно провести время с близкими и вернуться в детство.

Тем более, что на этот раз героев мультфильма ждет новое приключение. Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

"Рождество на двоих"

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Пол Фиг

Сценаристы: Эмма Томпсон, Брионии Киммингс, Грег Уайз

Жанр: драма, мелодрама, комедия

В главных ролях: Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Мишель Йео, Эмма Томпсон, Ребекка Рут, Лидия Леонард, Пэтти ЛюПон, Мэдисон Инголдсби и др.

А эта долгожданная мелодрама станет отличным поводом провести время со своей парой.

Обворожительная Эмилия Кларк, которая играет главную героиню Кейт, работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но всё меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом.

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"

Страна: Россия

Режиссер: Илья Куликов

Сценарист: Илья Куликов

Жанр: комедия

В главных ролях: Сергей Бурунов, София Каштанова, Роман Попов, Рина Гришина, Ростислав Гулбис, Сергей Штатнов, Александр Дерепко, Александра Бортич, Кирилл Мелехов, Василий Шмаков и др.

Если вы хотите весело провести время с друзьями, то выбирайте эту российскую комедию с Сергеем Буруновым в главной роли.

Близится новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в тёплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублёвские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?

"Джуманджи: Новый уровень"

Страна: США

Режиссер: Джейк Кэздан

Сценаристы: Джейк Кэздан, Джефф Пинкнер, Скотт Розенберг

Жанр: фэнтези, боевик, комедия, приключения

В главных ролях: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Аквафина, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Ник Джонас, Эшли Скотт, Дэнни ДеВито, Кевин Харт, Колин Хэнкс и др.

Если вы смотрели первый фильм "Джуманджи", то точно не пропустите его сиквел.

На этот раз, чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры - от засушливой пустыни до заснеженных гор.

"Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"

Страна: США

Режиссер: Джей Джей Абрамс

Сценаристы: Крис Террио, Джей Джей Абрамс, Дерек Коннолли

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения

В главных ролях: Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Донал Глисон, Лупита Нионго, Марк Хэмилл, Оскар Айзек, Кери Рассел, Билли Лурд, Кэрри Фишер, Грег Гранберг и др.

Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

"Курьер"

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Закари Адлер

Сценаристы: Закари Адлер, Джеймс Эдвард Баркер, Энди Конуэй

Жанр: боевик, триллер, драма

В главных ролях: Ольга Куриленко, Гари Олдман, Амит Шах, Алисия Агнесон, Грег Орвис и др.

Любители боевиков в декабре будут смотреть "Курьер" с Ольгой Куриленко в главной роли.

На первый взгляд, она - всего лишь курьер на черном мотоцикле, стремительно пронзающем ночной Лондон. Но даже в огромном мегаполисе красотке удается ускользнуть от уличных камер, и ее имя невозможно найти ни в одной базе данных. Именно она, дерзкая и неуловимая, бросит вызов могущественному криминальному боссу. И ему лучше не знать, кто на самом деле эта взрывная брюнетка...

Н. Гасымова

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