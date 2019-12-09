Самый большой грех каждого знака Зодиака

Оступиться легко, особенно когда искушения повсюду... Узнайте, к совершению каких грехов подталкивает вас ваш знак Зодиака.

Стрелец - прелюбодеяние

Стрелец просто обожает флиртовать. Ему непросто сохранять верность и поддерживать длительные отношения. Даже в состоянии влюбленности его глаза постоянно находятся в поиске тех, с кем можно пофлиртовать.

Рыбы - лень

Рыбы любят витать в облаках. Иногда кажется, что они живут в своем собственном мире, который совершенно не пересекается с миром остальных людей. В то время как другие уходят далеко вперед, Рыбы топчутся на месте. Поэтому за представителями этого знака закрепилась слава ленивых людей.

Близнецы - ложь

Близнецы отличаются ужасной привычкой искажать информацию, которой должны поделиться. У них всегда есть иной взгляд на произошедшее, о чем они и хотят рассказать другим. Близнецы действуют согласно правилу - если хочешь что-то испортить, обмани!

Водолей - высокомерие

Водолеи любят думать, что они являются особенными людьми. Они всегда говорят о том, что в их мизинце больше мозгов, чем у всех остальных людей, с которыми им приходится общаться. Но человек, который заявляет такие вещи, выглядит, как минимум, очень странно.

Рак - ставить других выше себя

Раки рядом с теми, кого любят, забывают обо всем на свете, считая их самыми важными людьми на свете. Они свое поведение считают вполне нормальным, но стоит понять, что такое отношение к другим говорит о том, что они перестали думать о себе.

Козерог - жадность

Козерог имеет привычку до последнего сидеть в офисе, потому что он занят тем, что постоянно конкурируют со всеми. Он все время думает только о том, чтобы стать лучшим и зарабатывать больше. Козерог даже не знает, куда потратить эти деньги, он просто кичится своими успехами перед другими людьми.

Лев - гордыня

Находясь на грани нарциссизма, Львы всем своим поведением доказывают, что являются самыми закоренелыми эгоистами, когда речь заходит об отношениях. Они высокомерны и самонадеянны, поэтому порой даже любящие их люди смертельно от них устают.

Телец - обжорство/излишество

Когда мы говорим "обжорство", имеем в виду не только еду, но и все остальное. Тельцы влюблены в себя и думают в долгосрочной перспективе только о своей выгоде. Они любят излишество во всем: будь то еда, занятия любовью или дорогие машины.

Дева - зависть

Девы, когда думают о том, что им нужно в жизни, и как этого добиться, всегда смотрят на других. Они хотят, чтобы им постоянно завидовали окружающие, особенно когда дело касается отношений. Возникает закономерный вопрос: а умеют ли Девы любить вообще?

Скорпион - сладострастие

Скорпион с головой уходит в любые отношения в своей жизни, но взаимностью ему отвечают далеко не все. Тогда он начинает манипулировать, так у него возникает иллюзия контроля над ситуацией и людьми.

Весы - тщеславие

Весы практически не заботятся ни о чем другом, кроме как о своей красоте. Пока они смотрят в зеркало, у них есть причина продолжать жить дальше. Несмотря на то, что Весы проводят много времени перед зеркалом, они так же пытаются работать и над своей внутренней красотой.

Овен - ярость

Овен способен на сильную ярость, и тогда его поведение становится непредсказуемым. Столкнувшись с гневом Овна, вам может очень сильно не поздоровиться. Их гнев зачастую бывает невероятно спонтанным, но почти всегда приводит к серьезным проблемам.

Cluber.com.ua

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