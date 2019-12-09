5 фильмов, которые должна посмотреть каждая женщина - ФОТО

Мы решили представить список лучших фильмов про женщин, в которых главные героини ищут себя, делятся своими переживаниями на пути к счастью. В этих кинолентах каждая найдет для себя ответы на вопросы, которые встают перед всеми женщинами.

1. "Дикая" (2014)

Фильм с Риз Уизерспун в главной роли основан на автобиографической книге писательницы Шерил Стрэйд и экранизирован Жаном-Марком Валле ("Большая маленькая ложь"). Картина рассказывает о девушке, чья жизнь зашла в тупик: она развелась с мужем и переживала потерю мамы. Чтобы разобраться с депрессией и понять саму себя, она собрала огромный рюкзак и отправилась одна в пешее путешествие по одному из самых трудных, но живописных маршрутов Америки. Во время своего похода, который длился несколько недель, она смогла обрести себя заново и понять, что же ей нужно для счастья.

2. "Милая Фрэнсис" (2013)

В центре картины жизнь 27-летней беззаботной оптимистки Фрэнсис, которая уехала из Калифорнии покорять Нью-Йорк. Она танцует в одной из балетных труп и ведет богемный образ жизни, пытаясь разобраться со своими планами на будущее и понять, что такое быть взрослой. Главная героиня учит верности самой себе и своим мечтам. Фильм наполнен ироничными цитатами в духе Бриджит Джонс, а также философскими рассуждениями о женской дружбе. Картина получила крайне высокие оценки кинокритиков, которые назвали режиссера киноленты, Ноя Баумбаха, новым Вуди Алленом. Исполнительница главной роли Грета Гервиг выдвигалась за эту актерскую работу на премию "Золотой Глобус".

3. "Ешь, молись, люби" (2010)

Фильм основан на автобиографической книге писательницы Элизабет Гилберт с Джулией Робертс в главной роли. Однажды героиня понимает, что живет совершенно не той жизнью, какой хотела. В один день она решает развестись с мужем и отправляется в путешествие по миру, чтобы встряхнуть себя и обрести внутренний баланс. Так, в Италии Элизабет познает радости жизни, Индия помогает обрести веру, а Индонезия - найти гармонию. Фильм наполнен красивыми пейзажами Нью-Йорка, Неаполя, Патауди и Бали и собрал рекордную сумму в прокате - 204,6 миллиона долларов (бюджет фильма составил 60 миллионов долларов).

4. "Джой" (2016)

В основе сюжета фильма лежит реальная история Джой Мангано - матери-одиночки из Лонг-Айленда, которая изобрела известную во всем мире самоотжимающуюся швабру. Перед тем как героиня основала бизнес-империю продукции по уходу за домом, она прошла тяжелый путь отрицания себя как изобретателя. Трогательный фильм богат откровенными внутренними монологами Джой, которые в итоге помогли ей справиться со всеми тяготами и изменить свою жизнь. Дженнифер Лоуренс, сыгравшая в картине главную роль, стала обладательницей "Золотого Глобуса", а также была номинирована на "Оскар".

5. "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту" (2009)

Кинолента с Мерил Стрип в одной из главных ролей рассказывает о кризисе, который переживает большинство женщин в 30 лет. Офисный работник Джули решает, что ей необходимо изменить свою жизнь, но она не понимает, куда ей двигаться дальше. В качестве терапии от внутренней фрустрации Джули решает приготовить в течение года все рецепты из книги американского шеф-повара Джулии Чайлд (Мерил Стрип). Параллельно с ее жизнью в фильме описывается судьба Чайлд, которая вместе со своим мужем-дипломатом переехала в Париж и ищет себя, пока муж занят работой. Главная героиня фильма напоминает о том, что иногда поиск самой себя может затянуться на годы, но это стоит того. За роль культового американского кулинара Мерил Стрип стала обладательницей "Золотого Глобуса" .

Н. Гасымова

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