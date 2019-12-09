5 советов, как отрастить длинные и здоровые волосы

Порой может казаться, что ждать, пока отрастут волосы, просто бессмысленно. Но прежде чем вы сдадитесь и снова запишетесь на стрижку, ознакомьтесь с нашими советами. Есть несколько важных пунктов, которые помогут ускорить рост волос и предотвратить повреждения, чтобы добиться желаемой длины и максимальной густоты.

Важно понимать, что есть нормальный рост волос

В среднем волосы отрастают на 1 см в месяц. Однако этот показатель индивидуален и зависит от генетики, гормонального фона, рациона, возраста и других особенностей. Например, во время беременности происходит скачок эстрогена и прогестерона, благодаря которому волосы растут активнее. А уже после, когда уровень гормонов падает, молодые мамы часто замечают замедление роста волос, а порой даже их выпадение.

Постарайтесь предотвратить повреждения

Специалисты объясняют: сломанные и поврежденные волосы ослаблены настолько, что просто не имеют возможности вырасти до желаемой длины. Советуем сушить волосы холодным воздухом и хотя бы на время забыть об утюжках и плойках. Важно также следить за тем, чтобы волосы были достаточно увлажнены. Для этого попробуйте увеличить количество дней в неделю, когда вы используете маски и сыворотки для волос. Лучше также исключить тугие хвосты и пучки, которые могут сильно повредить волосы.

Следите за балансом питательных веществ

В случае со здоровьем волос фраза "ты - то, что ты ешь" как никогда актуальна. Чрезвычайно важно помнить о сбалансированной диете с достаточным количеством витаминов и микроэлементов. Придерживаясь здорового питания с обилием овощей, цельнозерновых круп, а также правильных жиров, вы сможете поддерживать здоровье кожи и волос. Советуем непременно включить в рацион зелень, орехи, батат и авокадо. Именно эти продукты станут вашими верными спутниками в борьбе за густые и длинные волосы.

Расчесывайтесь с умом

Влажные волосы наиболее уязвимы, поэтому на уход после душа стоит обратить особое внимание. Чтобы предотвратить ломкость и повреждения, старайтесь не расчесывать мокрые и влажные волосы. Лучше делать это перед душем и когда они уже сухие. Идеально подойдут массажные расчески из натуральных материалов (они позволят сделать уход за волосами еще деликатнее).

Шелк - ваш лучший друг

Знаете, почему принцессы спят на шелковом постельном белье? Правильно! Они берегут свою шикарную шевелюру. Это стоит делать и вам. В отличие от хлопка, шелк не травмирует и не высушивает волосы. Эта мягкая ткань исключит риск повреждений и позволит сохранить волосы мягкими и гладкими. Так что, если вы еще не успели обзавестись шелковой наволочкой, сейчас самое время это сделать.

Вazaar.ru

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