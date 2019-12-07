5 секретов бюджетного перелёта - ФОТО

Люди любят путешествия: это отличный способ отдохнуть с пользой. Но ни для кого не секрет, что туризм - это довольно затратно. И часто внушительной статьёй расходов для путешественника становится билет на самолёт. Однако если при подготовке к поездке учитывать некоторые факторы, на авиабилетах можно существенно сэкономить. "Практика" делится советами, которые помогут вам потратить на перелёт значительно меньше, чем вы планировали.

Покупайте билеты заранее

Кому-то эта рекомендация может показаться банальной: казалось бы, всем известно, что билеты лучше приобрести задолго до поездки. Однако статистика сервиса по поиску авиабилетов Aviasales говорит о том, что, например, большинство планирует путешествие максимум за семь дней до старта. Чтобы авиабилеты обошлись вам дешевле, нужно покупать их заранее. Если вы выбрали дальнемагистральное направление, например, Бразилию, Вьетнам или США, билеты стоит приобрести за 2-3 месяца до путешествия. Для перелёта в страны Европы вполне реально найти выгодные тарифы и за месяц до поездки. Однако если вы летите в отпуск в Европу на праздники, поиски нужно начинать пораньше.

Путешествуйте в начале и в конце туристического сезона

В мае и октябре на авиабилетах можно сэкономить до 30%. Кроме того, в это время можно получить гораздо больше удовольствия от поездки: на улицах нет толп туристов, а температура воздуха на популярных курортах не достигает запредельных значений. При этом насладиться солнцем на пляжах Испании или Черногории всё равно скорее всего удастся. На горнолыжные курорты в Италию, Австрию выгоднее отправляться в декабре и марте.

Однако перед такой поездкой стоит заранее проверить, выпало ли в этом году на выбранном курорте достаточно снега. Не забывайте о том, что во время праздников цены на билеты обычно повышаются, поэтому, если хотите сэкономить, нужно покупать билеты на непраздничные даты, например, через месяц после Нового года.

Ищите выгодные даты вылета

Самостоятельно угадать, в какой день билеты будут стоить дешевле, достаточно сложно. Если вручную перебирать и сравнивать все возможные даты, это займёт слишком много времени. Однако сегодня есть сервисы, которые могут помочь подобрать идеальный вариант. Например, крупнейший туристический поисковик Aviasales предлагает путешественникам воспользоваться специальным календарём низких цен. Вам нужно выбрать город вылета, город прибытия и возможную продолжительность отпуска. Программа подберёт самые выгодные предложения на разные даты: они будут отмечены в календаре зелёным цветом. Вам останется только выбрать подходящий вам рейс.

Будьте мобильными

При поиске вариантов для отпуска старайтесь не привязываться к определённым направлениям. Иногда заманчивые предложения могут появиться там, где вы совсем не ожидаете. Иногда очень выгодными для путешественников оказываются сложные маршруты: перелёты и переезды между странами за рубежом часто обходятся достаточно дёшево. При этом у туриста появляется возможность посетить сразу несколько интересных мест за один отпуск. Не забывайте и о том, что перелёты с пересадками обычно дешевле, чем прямые.

Выбирайте новые маршруты

Конечно, европейские столицы остаются привлекательными для путешественников круглый год. Однако в мире есть много красивых городов и отличных курортов, которые пока не так раскручены. Цены авиабилетов на некоторые такие направления ниже, чем на популярные. Так почему бы не отправиться, например, на тайский остров Самуи с белоснежными пляжами и лазурной водой или в хорватский город Пула, в котором можно полюбоваться уменьшенной копией римского Колизея?

Не отказывайте себе в путешествиях, ведь одна из самых больших ценностей в жизни - это новые впечатления. На нашей планете множество удивительных мест, которые запомнятся вам надолго. Не бойтесь отдать за билеты на самолёт больше, чем следует: при рациональном подходе к поиску авиабилетов вы обязательно найдёте оптимальные предложения для вашего бюджета.

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