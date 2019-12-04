5 стрижек, которые сделают волосы гуще - ФОТО

К сожалению, густые волосы от природы достались не всем, однако это совершенно не повод отчаиваться. Иллюзию пышных, густых волос можно создать при помощи правильной стрижки. Вариантов великое множество: от ультрасмелой пикси до свободных локонов. Ниже вы найдете 5 лучших стрижек, которые стилисты рекомендуют обладательницам тонких волос.

Волосы средней длины с легким каскадом

Существует старая сказка, что чем короче подстрижешь тонкие волосы, тем гуще они будут выглядеть. Звучит как решение, но что делать тем, кто не готов расстаться со своими локонами? Желающим сохранить длинные волосы стилисты рекомендуют обратить внимание на стрижку с легким каскадом - пряди разной длины добавят густоты волосам. Важно: не вытягивайте волосы утюжком и не используйте тяжелые кондиционеры (волосы "прилипнут" к голове и потеряют даже ту небольшую густоту, которая у них была). Добавьте объема у корней - и идеальный образ готов!

Боб-каре с челкой или без

Классический боб станет идеальным решением для обладательниц тонких волос. Короткая стрижка делает волосы легче - и они выглядят более пышными. Любительницы экспериментов могут добавить челку, главное - не очень густую. Несмотря на длину стрижки укладывать ее можно самыми разными способами: выпрямлять, чтобы подчеркнуть идеальный срез, или закручивать в легкие романтичные локоны.

Средняя длина с челкой, каскадом и лесенкой у лица

Главная ошибка, которую можно допустить, выбирая такую стрижку: пожалеть длину, но перестараться с каскадом. Это сделает ваши волосы еще более тонкими и не оставит ни единого шанса на пышную укладку. Выбирайте длину до лопаток, добавляйте аккуратный каскад и обрамляющие лицо пряди. Челка станет стильным дополнением к такой стрижке. При укладке стилисты рекомендуют структурирующие муссы и спреи, чтобы усилить эффект густоты.

Стрижка пикси

Для тех, кто решительно настроен на эксперименты со стилем, подойдет стрижка пикси. Моду на эту прическу вернула Эмма Уотсон в далеком 2011-м, и вот уже почти 9 лет она не теряет своих позиций. Здесь тоже важно не перестараться с каскадом. Обладательницам тонких волос стилисты советуют отдать предпочтение пикси с густой тяжелой челкой. Не укладывайте волосы при высокой температуре, чтобы не сделать их сухими и непослушными. Средств для укладки тоже лучше добавлять совсем чуть-чуть, чтобы волосы не потеряли легкости и подвижности.

Удлиненный боб с косым пробором

Идеальный вариант для тех, кто решил остановиться на чем-то среднем между предыдущими двумя. Длина до плеч, легкий каскад и косой пробор придадут густоты даже самым тонким волосам. Прекрасно будут смотреться легкие волны или мокрый эффект. Для укладки используйте воздушный мусс и спрей для придания объема у корней. Можно высушить волосы естественным путем или уложить волнами.

Bazaar.ru

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