Как правильно завершить год и привлечь в свою жизнь удачу? - ФОТО

Ожидая Новый год, мы ждем новых радостных событий - удачи, здоровья, благополучия, счастья, ждем свершения чудес.

Lady.Day.Az делится секретом, который поможет в реализации желаний. Этот секрет - принцип завершения.

Когда вы входите в свой дом, квартиру или офис, вы открываете двери, а потом их закрываете - чтобы в помещении сохранилось тепло, уют и ценности. Принцип завершения чем-то похож на этот процесс. Следует с осознанностью, уважением и спокойствием посмотреть на любые события, происходящие в жизни, и на чувства, которые их сопровождали.

Возможно, в этом году были события, которые вас расстраивали. Может, вы болели, машину поцарапали или вообще ее не купили, а может у вас были большие траты и напряжение из-за денег.

Чтобы негативные чувства не остались как осадок и не загрязняли положительную атмосферу в вашем доме, посмотрите на каждое событие в отдельности и сделаете из этого положительный вывод.

Например, если вы болели в этом году, то положительным выводом в этом случае будет - начать о себе заботиться с большим вниманием и заботой, больше отдыхать. И тогда чувство радости вас наполнит, потому что болезнь вам показывает, что вы мало о себе заботитесь. И вы можете начать специально что-то делать, чтобы больше отдыхать, заботиться и с нежностью относиться к себе.

Если поцарапали машину - тогда можно просто сказать: "бывает" - и, может быть, начать внимательней к чему-то относиться. Какие-то мелочи все равно бывают в нашей жизни, и не стоит им придавать глобального значения. (Не раздувать из мухи слона.)

Если было много трат, много покупок, было много напряжения "хватит или не хватит" - но сейчас вы уже знаете, что на все важное хватило денег. Начните относиться к деньгам с большей легкостью, говорите: "я люблю деньги", "я дружу с деньгами".

Когда вы посмотрите на эти события, на эти негативные ощущения по-другому, с другой точки зрения, то вы увидите, что в каждом этом событии была польза для вас.

Вы чему-то научились, и самое главное - в будущем к таким событиям вы начнете относиться более спокойно, более рассудительно, о чем-то больше заботиться. И тогда в жизни будет больше положительных событий.

Завершение - это еще и о том, что важно с благодарностью и с радостью посмотреть на то хорошее, что было в этом году.

Вообще принцип завершения полезно использовать не только раз в году, в канун Нового года. Но и раз в месяц. Раз в неделю. Это важные осознанные вехи, которые кардинально улучшают нашу жизнь.

И при том, они очень приятные, вам не надо напрягаться и делать что-то тяжелое, а просто взять листок бумаги, сесть поудобнее, может быть, включить музыку и с удовольствием посмотреть на свою жизнь, которую вы проживаете каждую минуту.

И умение переключить свое внимание с негатива на позитив, с бесполезного тяжелого на легкое воодушевляющее - это всегда в наших руках, это зависит только от нас.

Н. Гасымова

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