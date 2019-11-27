Даже самые умные люди забывают об этих 7 важных истинах

Некоторые вещи могут казаться слишком очевидными, чтобы относиться к ним серьезно. А напрасно...

Вот 7 истин, о которых часто забывают даже умные люди:

1. Ничего страшного, если вы оказались не готовы воспользоваться хорошим моментом.

Наверное, вас неоднократно обвиняли в том, что вы не пользовались тем или иным шансом только потому, что не чувствовали себя готовым к этому. И в этом нет ничего страшного.

Возможности не спрашивают вас о том, когда им лучше появиться. И это нормально, что чаще всего они возникают тогда, когда вы оказываетесь неспособны воспользоваться ими.

Это, конечно, не означает, что вы должны их игнорировать постоянно. Но, все же, не заставляйте себя делать то, что вам не хочется. Упущенные возможности сделают вас сильнее в будущем. И тогда обязательно появится шанс, который вы уже точно не упустите.

2. Неудача так же естественна, как и успех.

Не переживайте о неудачах, которые пришлось испытать. Помните, всем людям время от времени приходится падать. Но если вы отнесетесь к этому слишком серьезно, то не найдете в себе мужества встать на ноги снова.

При этом подняться после падения труднее, чем добиться первого успеха. Вам просто нужно не бояться рисковать. Без неудач не бывает побед. Это единственный способ добиться успеха!

3. Если вам чего-то хочется, попробуйте это!

Нам часто приходится слышать, что знание - это сила, но сила только в том случае, если вы используете свое знание.

Знать о том, как правильно что-то сделать и сделать это на самом деле - две совершенно разные вещи. И ваши знания не стоят ничего, если вы, например, только читаете книги и статьи о борьбе с прокрастинацией и не предпринимаете никаких конкретных шагов для преодоления этой проблемы. Знание и разум бесполезны без действия.

4. Совершать ошибки - это абсолютно нормально.

Если вы оглянетесь на прошлое, возможно, поймете, что совершенные ошибки преподали вам ценные уроки. Так почему же вы должны бояться ошибок, если они помогают вам стать сильнее и мудрее?

Каждая ошибка, которую вы делаете на пути к определенной цели, приближает вас к ее достижению. Вполне вероятно, что ошибка, о которой вы будете жалеть всю жизнь, будет заключаться в вашей упущенной возможности сделать что-то важное из-за страха совершить ошибку.

В итоге вы постоянно будете задаваться вопросом, что могло бы произойти, если бы вы не были так напуганы.

Так что не бойтесь испытывать неуверенность по отношению к чему-либо - просто попробуйте это сделать и посмотрите, что произойдет.

5. Трудно принять решение, когда есть много хороших вариантов.

Мы живем в те времена, когда человеку, который задумывается о продолжении карьеры и о своем дальнейшем жизненном пути, приходится делать выбор просто из огромного количества различных возможностей.

Но когда перед нами предстает слишком много вариантов, мы нередко начинаем путаться и колебаться. Маркетинговые исследования доказывают, что когда у потребителя появляется слишком большой выбор, он начинает покупать меньше продуктов и товаров.

Если подумать, то выбрать один продукт из трех гораздо проще, чем выбрать один из трехсот. Поэтому большинство людей, оказавшихся в условиях трудного выбора, уходят из отдела магазина с пустыми руками.

6. Успех не всегда приносит счастье.

Многие люди считают, что они могут испытать счастье, только лишь достигнув определенной цели. На мой взгляд, мы можем сами выбирать быть счастливыми каждый день, независимо от того, насколько далеко от своей цели мы находимся в данный момент.

Одна из самых вдохновляющих книг, которые я читал - "Монах, который продал свой Феррари" Робина Шармы. Одна из главных идей этого бестселлера заключается в том, что вам не нужно ждать осуществления своей мечты, чтобы быть счастливым. Главный герой этого произведения был одним из самых успешных адвокатов в стране. И хотя у него было все, что он когда-либо желал, он не чувствовал себя счастливым человеком. Потому что самое главное - ценить каждое мгновение каждого дня и быть благодарным за то, кто вы есть и что вы имеете сейчас.

7. Мы обычно видим себя в других.

Возникновение ситуации недопонимания с каким-либо человеком - это наш шанс узнать больше о себе. Это возможность понять, почему мы не находим с ним согласия, почему мы считаем, что проблема состоит только в нем.

Может быть, проблема так же заключается и в нас, но мы просто боимся себе в этом признаться? Признание того, что то, что мы видим в других, является отражением нас самих, поможет преодолеть наши внутренние проблемы и противоречия.

Cluber.com.ua

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