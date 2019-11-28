5 способов вдвое сократить время на утренние сборы

Утренние сборы - один из самых стрессовых моментов дня, который своей неорганизованностью может задать неправильный тон всей рабочей неделе и выбить из колеи. Мы собрали пять простых и гениальных способов сделать свое утро эффективным и действительно комфортным.

1. Контролируйте время в душе и температуру... воды

Не секрет, что контрастный душ полезен для гормонального фона, помогает пробудиться и, самое главное, плавно подготавливает организм к началу нового дня. Поставьте будильник на время для принятия душа, например 15 минут, пять из которых стоит посвятить контрастному поливанию.

2. Перестаньте постоянно проверять свой телефон и отвечать на все утренние сообщения

Возьмите за правило проверять свой телефон и приложения только после выхода из дома. Каждые лишние 2-3 минуты в WhаtsАрр или инстаграме отнимают ваше драгоценное время на сборы, из-за чего вы находитесь в утреннем стрессе, несмотря на мнимый контроль.

3. Решайте важные задачи с вечера

Выбирайте одежду для следующего рабочего дня заранее, а также детально продумывайте свой завтрак и по возможности приготовьте себе что-то.

4. Организуйте свое пространство

Держите все вещи, необходимые для утренних сборов, на привычном месте. Часто именно с утра мы подолгу можем искать расческу, любимую помаду или ланчбокс, что начинает нервировать и отнимает 5-7 минут на поиски. Просто приучите себя класть все необходимое на свои места, тогда с утра вы практически с закрытыми глазами сможете собирать себя для нового дня.

5. Сократите бьюти-рутину

Ваш макияж - один из самых главных элементов образа, поэтому обязательно выделяйте на него время, но не больше 15 минут. Постарайтесь с вечера решить, какие конкретно бьюти-средства вы будете использовать для мейкапа, и двигайтесь строго по плану.

Elle.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook