Как зрительно увеличить глаза с помощью макияжа? - ФОТО

Круглые глаза

Первый шаг - обозначить линию роста ресниц: можно подчеркнуть круглую форму глаза, а можно сделать ее чуть более миндалевидной. Вместо четких графических стрелок визажисты рекомендуют обратить внимание на мягкие линии. Подведите глаза карандашом и растушуйте линию кисточкой. Используйте яркие тени одного или нескольких оттенков. Кисти следует подбирать в зависимости от того, насколько яркий вы хотите макияж: чем жестче кисть, тем насыщеннее цвет.

Миндалевидные глаза

Используйте лайнер или гелевую подводку (наносите ее тонкой скошенной кистью). Если обычные черные стрелки кажутся скучными, экспериментируйте с цветом. Чтобы придать глазу чуть более округлую форму, нанесите светлые тени на подвижное веко, а верхнюю складку подчеркните более темным оттенком. Чтобы переход был плавным, используйте пушистую кисть.

Глаза с опущенными веками

Глаза с опущенными веками можно "распахнуть" при помощи грамотного макияжа. Ваш главный друг - многослойность. Экспериментируйте, смешивайте разные оттенки и текстуры. Нанесите светлые, мерцающие тени на внутренний уголок глаза, это сделает взгляд открытым. Внешние уголки сделайте темнее и растушуйте до самых надбровных дуг. Чтобы один оттенок плавно переходил в другой, используйте круглую кисть.

Раскосые глаза

Визажисты называют раскосые глаза "самыми удобными" для оригинальных графических стрелок. Простор для творчества огромный, главное - используйте тонкий лайнер, чтобы полностью контролировать процесс. Попробуйте стрелки разной толщины и формы. Финальным штрихом станет тушь: тщательно прокрашивайте все ресницы - это "распахнет" ваш взгляд.

Глаза с опущенными уголками

Чтобы зрительно приподнять уголки глаз, визажисты рекомендуют следить за движениями, которыми вы наносите макияж. Растушевывать тени, особенно во внешних уголках, стоит снизу вверх, как будто вытягивая глаза. Если вы рисуете стрелку, то ее кончик тоже следует увести вверх. Подчеркните внутренний уголок глаза светлыми тенями, и идеальный макияж готов!

Bazaar.ru

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