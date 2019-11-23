Почему важно медитировать и как научиться делать это правильно? - ФОТО

Lady.Day.Az представляет интервью Glamour.ru с инструктором медитационных практик и основателем собственной школы медитации Георгом Ковалевым , котороый рассказал о том, почему важно медитировать в условиях мегаполиса и как научиться делать это самостоятельно.

Почему важно медитировать, если вы живете в мегаполисе?

Ритм жизни в большом городе, как правило, очень интенсивный и порой изматывающий - работа, постоянные передвижения по городу в плотном трафике, встречи, установка "все успеть". Наше внимание большую часть времени направлено на внешнее, в то время как медитация переключает внимание на внутреннее - физическое состояние, эмоциональный фон, мыслительные процессы.

С чего начать?

Начать важно с практики. Попробовать.

Как медитация может помочь в повседневной жизни?

Практикуя медитацию, человек усиливает свой навык концентрации внимания, так как во время практики внимание сконцентрировано на определенном объекте или процессе. Этот навык помогает в повседневной жизни - например, не отвлекаясь, выполнять поставленные задачи.

Улучшая концентрацию внимания во время медитации, мы начинаем постепенно переносить этот навык в повседневную жизнь.

Человек зачастую отвлекается то на внешние шумы, то на разговоры, всплывающую рекламу, на посторонние мысли. Мысли действительно могут отвлекать. К примеру, садишься писать отчет на работе, а мысли в этот момент где-то в домашних заботах. Так, эффективность дел, за которые мы беремся, падает в разы. Развивая и улучшая концентрацию внимания во время медитации, мы начинаем постепенно переносить этот навык в повседневную жизнь.

Можно ли научиться медитировать самостоятельно?

Самостоятельно можно начать делать какие-то базовые, простые медитации. Когда начнут появляться вопросы относительно практик, можно двигаться дальше, время от времени практикуя медитацию совместно с наставником. Согласитесь, здорово, когда можно получать ответы на вопросы, с которыми не справляешься самостоятельно.

Как понять, что медитация проходит правильно, без ошибок?

Самая распространенная ошибка - это ждать в процессе медитации состояния отсутствия мыслей. Ждать, не достигать этого, расстраиваться и прекращать практиковать. В этом случае к мыслям важно относится спокойно, и просто мягко переводить внимание на медитацию.

Как найти время на медитацию в плотном рабочем графике?

На практику для начала стоит выделить 15 минут в день. Даже в плотном рабочем графике найти эти 15 минут вполне реально. Это может быть утреннее время, сразу после пробуждения - проснулись, умылись и выделили 15 минут для погружения в медитацию. Можно выбрать обеденное время. Лучше медитировать перед обедом, пока желудок не полный. Или перед сном.

Есть ли атрибуты или условия, настраивающие на практику? Например, ароматы, определенное освещение или проветривание пространства.

На начальном этапе особенно важно выбрать пространство, где вы будете чувствовать себя спокойно во время медитации, а также выбрать подходящее время.

Как музыка влияет на практику - помогает или отвлекает от медитаций? Как ее подбирать?

Музыка на начальном этапе может способствовать практике, помогая сконцентрироваться и изолироваться от остального внешнего шума. Музыку стоит подбирать спокойную и, главное, приятную для вас самих. В дальнейшем пробуйте медитировать в тишине.

Нужно ли медитировать в специальной одежде?

Главное, чтобы одежда была достаточно удобной.

Что делать, если во время практики клонит ко сну?

Стоит попробовать практиковать в другое время суток или в другой позе.

Как найти своего учителя по медитационным практикам?

Исходить стоит из своих внутренних ощущений. Сейчас очень много возможностей, разных школ и учителей. И только вы можете почувствовать, кто из них - ваш.

Можно ли заменять живые практики аудиозаписями медитаций?

Конечно. Идеально, на мой взгляд, совмещать живые занятия с единомышленниками и наставником и самостоятельную практику с аудиосопровождением и без. Всему свое время и место.

Можно ли медитировать в транспорте?

Да, практиковать можно абсолютно везде. Все, что нужно, лишь закрыть глаза и погрузиться внутрь себя. Можно также надеть наушники, чтобы звуки из окружающего пространства меньше отвлекали. Единственное: если выполняете дыхательную практику, лучше не делать это в душных и закрытых помещениях.

Что делать, если во время медитации ощущается дискомфорт в теле?

Если чешется нос, например, или отвлекает еще какой-то естественный дискомфорт в теле, то есть два варианта действий. Если что-то беспокоит сильно, то лучше отвлечься от медитации. Если нет, то лучше сохранить неподвижность - вероятнее всего, отвлекающий фактор пройдет так же быстро, как и появился.

Существуют ли универсальные практики медитации?

К универсальным практикам можно отнести те, в которых мы концентрируемся на процессах, происходящих в нашем теле: дыхательные практики или расслабление. Ведь наше тело - это то, что всегда с нами. Независимо от обстоятельств, времени и наличия коврика.

Что делать, если во время медитации отвлекают дети?

Молодой маме бывает трудно найти время, чтобы остаться в тишине и одиночестве. Если детки шумят, просят внимания или нуждаются в помощи, а вас некому подстраховать, то лучше всего выйти из медитации, позаботиться о детях, а потом, если появится возможность, спокойно вернуться и завершить практику. Ничего страшного, если погружение будет не таким глубоким, как вам бы хотелось. Цель практики не в хронометраже, а в том, чтобы сделать нашу жизнь лучше.

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