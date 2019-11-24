Воскресный ритуал для увеличения потока изобилия

Современный ритм жизни зачастую не позволяет находить достаточно времени для себя, для того, чтобы просто наслаждаться текущим моментом, как это и должно быть.

Попробуйте раз в неделю практиковать ритуал, который поможет проникнуть в пространство души и стереть все негативное, что накопилось за будни.

А практиковать воскресный ритуал вы можете следующим образом:

Святилище для душевного воскресенья

Выберите место в доме, где сможете чувствовать себя максимально непринужденно и комфортно. Сделайте это место своим личным пространством.

Дом - это священное пространство

Не загромождайте комнату различным хламом, это позволит дышать намного свободнее. Чем более спартанской является обстановка, тем больше в помещении присутствует космической энергии. Для очищения жизненного пространства можно использовать эфирные масла.

В течение воскресенья говорите только правду

Большинство из нас отдали бы многое за возможность жить целостной жизнью. Но это очень непросто, так как слова, выходящие из ваших уст, должны быть всегда наполнены светом и любовью, а не страхом. Это означает жить, чувствуя себя живыми.

Три задачи на неделю

Запишите три задачи, которые хотели бы выполнить на следующей неделе. Помните, что это совсем не уловка, которая должна заставить вас выйти из зоны комфорта. Это просто вызов, хотя и достаточно мягкий.

Пообщайтесь с собой

Задайте себе несколько вопросов, например: В какой точке своего жизненного пути вы сейчас находитесь? Способны ли вы взять на себя полную ответственность за поступки? Или вы перекладываете вину на других, совершенно не анализируя допущенные ошибки?

Возьмите на себя ответственность за собственную жизнь, что поможет ее улучшить.

Подсчитайте доходы и траты

Возьмите тайм-аут, чтобы проанализировать финансовое состояние. Сколько зарабатываете, сколько тратите, сколько инвестируете в то, чтобы стать человеком, которым хотите быть... Такой еженедельный анализ, кроме всего прочего, позволит избежать финансовых потерь и долгов.

Скажите, что любите себя

Скажи себе: "Я люблю тебя". Искренне почувствуйте это. Принятие себя является главным условием для успешного течения жизни.

Cluber.com.ua

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