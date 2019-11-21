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21 ноября 2019 11:45

Louis Vuitton купит Tiffany за $16 млрд

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) готова приобрести крупнейшую транснациональную ювелирную фирму Tiffany уже примерно за $16 млрд, что на $1,5 млрд больше стоимости сделки, предложенной в октябре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, руководство LVMH сделало Tiffany новое предложение о покупке по цене $130 за акцию.

27 октября стало известно, что LVMH намерена купить Tiffany, однако о размере суммы известно не было. На следующий день Tiffany подтвердила, что получила предложение о приобретении по цене $120 за акцию. Согласно подсчетам агентства Bloomberg, общая стоимость сделки в случае ее заключения составила бы около $14,5 млрд.

Покупка Tiffany может стать для LVMH самым крупным в ее истории приобретением и позволит значительно усилить позиции в ювелирном секторе. В 2011 году LVMH уже купила известную итальянскую фирму Bulgari - размер сделки составил $5,2 млрд. Основными соперниками LVMH в сфере выпуска и торговли ювелирными изделиями являются компании Cartier и Van Cleef & Arpels.


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