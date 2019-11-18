Особенности воспитания детей разных знаков Зодиака

Овен

Едва ли можно найти более активного и непоседливого ребенка. Чтобы он не заскучал и смог использовать свою энергию с пользой, займите его интересными и полезными занятиями. Например, запишите на теннис, дзюдо или футбол, отправьте на танцы, придумайте для него увлекательные игры и викторины - важно прислушаться к интересам ребенка и подобрать занятия, которые придутся ему по душе. Не забывайте хвалить своего ребенка за успехи - это его невероятно воодушевит. Если хотите отругать или сделать замечание, то постарайтесь спокойно объяснить ему, чем его поведение вас так расстроило и почему. Необоснованное наказание может сильно обидеть ребенка.

Телец

Тельцы с детства стараются показать, что они достаточно взрослые и самостоятельные. Поэтому детям-Тельцам очень нравится, когда с ними говорят на равных, обсуждают самые разные темы и подробно все объясняют. Дети этого знака очень прилежны, аккуратны и терпеливы, однако временами бывают упрямыми и замкнутыми. Чтобы достать ребенка из "скорлупы", устраивайте пикники или мини-путешествия на выходных, отправляйтесь в парки аттракционов и на детские развлекательные площадки.

Близнецы

Дети-Близнецы очень любознательные и общительные. Будьте готовы отвечать на их бесчисленные вопросы на самые разные темы и позволяйте им чаще общаться с друзьями. Если ребенок хочет обсудить с вами новый мультфильм, который он недавно посмотрел, или рассказать о том, что интересного он узнал за день, отложите свои дела и пообщайтесь с ребенком. Он оценит то, что вы к нему внимательны и что вам интересно все, что с ним связано. Проблемы при воспитании ребенка-Близнеца могут возникнуть из-за его невнимательности и неусидчивости. Подумайте о том, как вы можете научить ребенка быть более дисциплинированным и сконцентрированным.

Рак

С ребенком-Раком стоит быть особенно заботливым и ласковым, уделять ему много внимания и времени. Ранимые и чуткие по своей природе, дети-Раки очень остро переживают любые конфликты: будь то со сверстниками или с родителями. Более того, дети-Раки очень болезненно реагируют на ссоры родителей, поэтому старайтесь улаживать конфликты не в их присутствии. Чтобы у ребенка не развивались комплексы, не забывайте отмечать его достижения и время от времени напоминать ему о его достоинствах и сильных сторонах.

Лев

Дети-Львы способны очаровать любого. Они дружелюбные, внимательные, смышленые и улыбчивые. Все, что от вас требуется, - поощрять эти качества в ребенке и не забывать отмечать его достижения. Чтобы ребенок смог использовать весь свой потенциал, подберите для него внеклассные занятия, которые разовьют его творческие способности. Как насчет уроков актерского мастерства, рисования, музыки или изучения нового языка?

Дева

Дети, родившиеся под этим знаком, чаще всего очень любознательные, усидчивые и дисциплинированные. Казалось бы, о чем еще можно мечтать? Однако не все так гладко, как кажется. Ребенок-Дева может быть скрытным и замкнутым. Вам важно завоевать его безусловное доверие, чтобы он делился с вами своими проблемами и переживаниями. Не забывайте говорить ребенку о том, что вы гордитесь им, несмотря ни на что, и любите его таким, какой он есть.

Весы

Жизнерадостные дети-Весы нуждаются в постоянной эмоциональной подзарядке. Старайтесь не ругать ребенка по пустякам и меньше говорить с ним в строгом тоне. Ваш ребенок лучше отреагирует на замечание, если вы сделаете его деликатно и в доброжелательном ключе, объяснив свою позицию и обязательно поинтересовавшись точкой зрения ребенка. Чаще отправляйтесь со своим ребенком в путешествия, музеи, на различные мастер-классы и прогулки по городу - новые эмоции, опыт и впечатления воодушевят вашего ребенка и не дадут ему заскучать.

Скорпион

Детей-Скорпионов отличает желание быть лучшими во всем и везде, целеустремленность, смышленость и решительность. Вам следует завоевать доверие своего ребенка, чтобы он уважал вас и делился с вами своими мыслями. Для этого будьте с ним честными, внимательными и не позволяйте себе грубости по отношению к ребенку. Разговор на повышенных тонах и чересчур строгое замечание ребенок может расценить как угрозу, обидеться и замкнуться в себе. Тем не менее, не стоит закрывать глаза на плохое поведение ребенка - старайтесь спокойно объяснить ему, почему его поведение вас расстроило.

Стрелец

Стрельцы с детства располагают к себе своей искренностью и доброжелательностью. Старайтесь поддерживать в ребенке позитивный настрой и любовь к жизни, часто путешествуйте с ним и устраивайте для него приятные сюрпризы (чтобы попасть в точку, следите за тем, чем интересуется ваш ребенок и о чем мечтает). Дети-Стрельцы болезненно переживают любую критику, поэтому старайтесь быть деликатными и грамотно указывать ребенку на его промахи, чтобы не развить в нем комплексы. И что важно - не загоняйте ребенка в рамки и старайтесь не ограничивать его свободу. Стрельцы любят ощущать себя свободными и самостоятельными - это развивает в них ответственность и позволяет использовать все свои возможности.

Козерог

Вы можете гордиться упорством и сосредоточенностью вашего ребенка. Дети-Козероги чаще всего очень любознательные, усидчивые и ответственные. Вам лишь нужно помогать ребенку изучать новое и справляться с возникающими трудностями - например, во время учебы или в отношениях с друзьями. Научите его не принимать все близко к сердцу и относиться к критике спокойно, при этом не забывайте время от времени хвалить ребенка за его достижения.

Водолей

Чаще всего дети-Водолеи очень активные и непослушные: любят все делать по-своему и ставят под сомнение любые правила. Подавлять их свободолюбивый нрав не стоит: поощряйте творческий ум и нестандартное мышление своего ребенка (например, запишите его на детские мастер-классы). Также не стоит ограничивать общение ребенка с друзьями - общительным Водолеям нужна компания, иначе они будут чувствовать себя одинокими.

Рыбы

Дети-Рыбы часто очень мечтательные. Из-за этого они могут быть невнимательными и рассеянными. Не стоит ругать или критиковать ребенка за это - помогите ему стать более сосредоточенным. Возможно, хорошее решение - нанять репетитора. Важно также помочь ребенку использовать свою безграничную фантазию с пользой - здесь могут оказаться кстати занятия рисованием, музыкой и различные творческие мастер-классы.

Glamour.ru

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