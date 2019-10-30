6 шагов, которые позволят проснуться счастливой

Как начнешь день, так его и проведешь. Поэтому многие так усердно работают над тем, чтобы сделать утреннюю рутину максимально продуктивной и приятной, чтобы хорошее настроение не покидало вас весь день. Очень универсально к этому вопросу подошел автор книги "Магия утра", один из самых популярных мотивационных ораторов в мире Хэл Элрод.

S.A.V.E.R.S. - главный метод, который предлагает писатель. Каждая буква этой аббревиатуры - шаг на пути к идеальному утру.

S - silence - чудодейственная тишина. С самого утра дайте себе хотя бы 5 минут побыть без посторонних мыслей и дел. Забудьте о своем телефоне и компьютере хотя бы на первый час после пробуждения. Вы можете просто тихо полежать в постели или обратиться к медитации. Подарите свободу своему разуму.

A - affirmations - убеждения. Дайте себе настройку на целый день. Она далеко не обязательно должна быть о продуктивности и работе. Можете сказать себе: "Сегодня я буду полна радости и спокойствия!" Если настроение велит покорять карьерные вершины, то лучше сосредоточиться на небольших целях, например: "Сегодня я придумаю пару новых идей для проекта".

V - visualisation - визуализация целей. Представьте каждый маленький шаг на пути к вашей цели. Визуализируйте, как вы выполняете свои ежедневные задачи, которые ведут вас к повышению или другой значимой цели.

E - exercise - утренний спорт, куда без него? Ученые уже не первый год твердят о полезном влиянии физической активности на мозговую активность. Но не стоит переусердствовать. Отталкивайтесь от ваших ощущений и предпочтений. Выбирайте спорт, который вам по душе, чтобы утренняя рутина не превратилась в очередную муку. Можете пробежаться на свежем воздухе, изучить новые асаны или сделать легкую зарядку.

R - reading - чтение. Выберите книгу, которая мотивирует вас на весь день, и уделите ей хотя бы 15 минут за завтраком вместо просмотра ленты Instagram. Поверьте, вы почувствуете себя увереннее, ведь объем прочитанного возрастет в несколько раз. Более того, это так приятно - почитать что-то для себя, а не по работе или учебе.

S - scribble - пишите! Записывайте интересные идеи, мысли, те же аффирмации. Вы удивитесь, как много вы держите в своей голове идей, которые без записи улетают. Да и кто может быть лучшим собеседником, чем вы сами?

Фарида Нур

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