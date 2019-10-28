Самые стрессоустойчивые знаки Зодиака

По данным Министерства здравоохранения США, треть населения планеты живет в состоянии перманентного стресса, а свыше 48% человек уверены, что в последние пять лет уровень напряженности в обществе увеличился. Публичное выступление, первое свидание, пробки на дорогах... Обыденные ситуации, которые могут вызвать настоящий нервный срыв. Более того, знак Зодиака, под покровительством которого родился человек, играет в этом процессе не последнюю роль. Из чьих нервов можно плести канаты, а у кого они натянуты как тонкие струны?

ОВЕН

Предприимчивым, смелым и даже немного наглым Овнам нравится разбираться с чужими проблемами и предлагать нестандартные решения для сложных ситуаций. Трудности их совершенно не страшат. Очень часто эти барашки берут на себя слишком много обязательств, что становится причиной неизбежного стресса. Так жить нельзя! Уменьшите нагрузку, если не хотите сойти с ума. Главный совет - научитесь говорить "нет", делегируйте другим часть обязательств и делайте чуть меньше, чем обычно.

ТЕЛЕЦ

По своей природе это безмятежные и довольно спокойные представители земной стихии. Единственное, что нарушает мирное течение жизни Тельцов, - постоянные сомнения и неуверенность в собственных силах. Бычки не любят оставлять дела на завтра и хотят непременно решить все проблемы сейчас, что в некоторых случаях влечет за собой серьезные внутренние потрясения. Любая спорная ситуация и разговор на повышенных тонах страшно их нервируют. Наш вам совет - старайтесь всеми силами избегать конфликтов и не лезьте на рожон первыми.

БЛИЗНЕЦЫ

Многогранный знак, который не переносит однообразия в жизни. С одной стороны, они шустрые и умные, с другой - нестабильные и капризные. Что больше всего выводит из себя Близнецов, так это ложь. Если они обнаружат, что им говорят неправду, - закипят от ярости. Другой стресс-момент - медлительность окружающих. Чтобы хоть немного упокоиться и не психовать по пустякам, попробуйте хотя бы время от времени принимать вещи такими, какие они есть, и спокойно дожидайтесь результатов.

РАК

Раками управляет Луна - отсюда их чувствительность и обидчивость. Им важно высказывать свое мнение и находить выход эмоциям, особенно если они не согласны со сложившейся ситуацией. А еще - Раки очень опрятные, на работе уважают иерархию и ненавидят понапрасну терять время. Все, что нарушает установленный порядок, - страшно их бесит. Пожалуйста, научитесь не воспринимать все настолько близко к сердцу, а на некоторые ситуации смотрите сквозь пальцы.

ЛЕВ

Когда ситуация выходит из-под львиного контроля - жди беды и нервного приступа. Совсем не удивительно, что стремление этого огненного знака доминировать при любых обстоятельствах, приводит ко множеству конфликтов: Львов могут поджидать непредвиденные расходы, неожиданные инциденты на дорогах и неуправляемые сотрудники. Чтобы стресс не разрушал вас изнутри, научитесь отпускать проблемы. Как говорится, "Проехали!" - продолжайте счастливо жить дальше.

ДЕВА

Кажется, что зодиакальное предназначение Девы - наводить порядок (в том числе - в головах окружающих и в рабочих бумагах). Огромный стресс для них - невозможность выполнить обещание, это вгоняет их в депрессию. Полезные и трудолюбивые сотрудники, они не склонны быть лидерами, а привыкли оставаться в тени более властных знаков, что, впрочем, не отменяет их высоких полномочий. Не бойтесь брать на себя чуть больше ответственности - действуйте!

ВЕСЫ

Весы - олицетворение гармонии и баланса, они тяжело переносят неудачи, а от конфликтных ситуаций их просто трясет. Их страшно нервирует все, что может нарушить спокойное, ровное течение жизни. Спокойствие, только спокойствие! Научитесь понимать и принимать чужие ошибки и глобальные "сбои системы" - часто это предвестники поворотных моментов, после которых жизнь может стать только лучше.

СКОРПИОН

Внешне Скорпионы производят впечатление смелого, уверенного в себе, загадочного и мощного знака. Но в душе они довольно ранимые. В числе зодиакальных характеристик можно отметить и агрессивность, непреклонность. Недоверие к окружающим заставляет их быть всегда начеку. Расслабьтесь! Лучший способ научиться контролировать стресс - взять паузу: попросить на работе выходной или устроить себе уикэнд за границей. Это поможет развеяться и сохранить трезвость мыслей.

СТРЕЛЕЦ

Помните одно из традиционных изображений Стрельца? Это мифический кентавр. Образ, который как нельзя лучше характеризует эту двойственную натуру. Сегодня Стрельцы пассивные и спокойные, а завтра - бунтари, которые отрицают любые правила. Представители этого знака склонны аккумулировать стресс, что может привести к глубокой депрессии. Чтобы этого не произошло, им необходим ежедневный отдых и небольшой перерыв в работе, желательно на открытом воздухе. Это поможет снять напряжение и внутреннее беспокойство.

КОЗЕРОГ

Терпеливые лидеры, они всегда очень (ну очень!) серьезные. Одни из самых амбициозных и требовательных к себе знаков Зодиака - неудивительно, что Козероги могут чувствовать себя крайне подавленными, когда их завышенные ожидания не оправдываются. Перестанете беспокоиться о некоторых вещах заранее, научитесь жить здесь и сейчас и принимать других людей такими, какие они есть, не пытаясь их исправить.

ВОДОЛЕЙ

Свободолюбивые, искренние, ласковые и дружелюбные Водолеи. Все верно, но часто эти фантазеры страдают от навязчивых идей и ради их воплощения становятся весьма авторитарными. Сделайте небольшое усилие и постарайтесь хотя бы выслушать мнение оппонента и не воспринимайте его сразу в штыки! Толерантность - отличная отправная точка для уменьшения напряженности и стресса. В конце концов, не только свобода является атрибутом водной стихии...

РЫБЫ

Наиболее мистический и духовный знак, но вместе с тем довольно застенчивый. Сомнения и неопределенность всегда вызывают у Рыб колоссальный стресс. Чтобы этого не происходило, станьте более организованными, научитесь расставлять приоритеты, составляйте список конкретных дел, используйте систему напоминаний - получите больше контроля над повседневной жизнью. Будет вам счастье!

Elle.ru

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