Мероприятия октября, которые лучше не пропускать - КультГид Lady.Day.Az

Второй месяц осени может быть пасмурным, но только не в плане культурной жизни столицы. В Баку в октябре пройдет много различных мероприятий. Некоторыми из них мы по традиции спешим с вами поделиться.

"Травиата" Джузеппе Верди

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета

Когда: 2 октября в 19:00. Цена билетов: 12 - 33 AZN

Вечер среды можно провести в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета. Там пройдет показ оперы "Травиата" Джузеппе Верди. Дирижировать оперой будет заслуженный артист Украины Виктор Плоскина. Главные партии исполнят заслуженные артисты Азербайджана Инара Бабаева, Фарид Алиев, Турал Агасиев, Афаг Аббасова.

"Дождь, дождь, дождь..."

Где: в Театре АDO

Когда: 3 октября в 19:00. Цена билетов: 10 AZN

Если же вы любите современный театр, то вам стоит пойти в независимый Театр АDO, где состоится показ спектакля "Дождь, дождь, дождь..." ("Yağış, yağış, yağış..."). Здесь основатель и руководитель театра, талантливый актер Эльмин Бадалов в постановке французской актрисы и режиссера Эльзы Фуртадо по пьесе "Ночь на пороге лесов" Бернар-Мари Кольтеса расскажет историю человека, который хочет говорить, но сталкивается с непониманием людей, теряется внутри себя.

"Женитьба" Н.Гоголя

Где: в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре

Когда: 6 октября в 19:00. Цена билетов: 20 AZN

Любителям добрых комедий советуем отправиться в Азербайджанский государственный академический русский драматический театр на спектакль "Женитьба". Знаменитая пьеса Н.Гоголя в трактовке режиссера Эмина Мирабдуллаева примечательна прекрасными актерскими работами. Здесь Теймур Рагимов и Олег Амирбеков играют на сцене со своими мамами Александрой Никушиной и Ритой Амирбековой. В спектакле также задействованы великолепные актеры Белла Сафина, Юрий Омельченко, Ярослав Трифонов, Заур Терегулов, а также Рустам Керимов и Майя Воробжанская.

"Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета

Когда: 8 октября в 19:00. Цена билетов: 11 - 16 AZN

В этот вечер стоит быть в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, чтобы посмотреть прекрасный балет Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь". Дирижировать спектаклем будет заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

"Сборище сумасшедших" Джалила Мамедкулизаде

Где: на Творческой сцене ÜNS

Когда: 10 октября в 19:00. Цена билетов: 30 - 60 AZN

Если уж вы большой любитель театра и не пропустили предыдущие спектакли, то Международный театральный фестиваль M.A.P. настоящий подарок для вас. В этот вечер он стартует показом спектакля Камрана Шахмардана "Сборище сумасшедших" по одноименной пьесе Джалила Мамедкулизаде.

Концерт симфонического оркестра

Где: в Азербайджанской государственной академической филармонии

Когда: 13 октября в 19:00. Цена билетов: 15 - 50 AZN

Воскресный вечер любителям симфонической музыки подарит великолепный концерт в Азербайджанской государственной академической филармонии. Здесь пройдет концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра под управлением народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева. Солировать будет известный российский пианист Николай Луганский.

Международное рок-шоу "Gypsy Jack".

Где: в Enerji Club Baku

Когда: 13 октября в 20:00. Цена билетов: 30 AZN

Если же вы любите рок, то в 20:00 спешите в Enerji Club Baku, где пройдет Международное рок-шоу "Gypsy Jack".

"Насими" Фикрета Амирова

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета

Когда: 15 октября в 19:00. Цена билетов: 11 - 16 AZN

Если вы пропустили премьеру балета "Насими" на музыку Фикрета Амирова, а затем пропустили второй показ балетного спектакля в рамках Фестиваля Узеира Гаджибейли, то вот вам третий шанс - в 19:00 на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета вновь состоится показ балета "Насими". Не пропустите это прекрасное зрелище.

Клоунада в стиле фламенко - "Три сумасшедшие гитары"

Где: в концертном зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии

Когда: 15 октября в 20:00. Цена билетов: 10 - 65 AZN

Так совпало, что, посмотрев одноактный балет, вы можете успеть и на другой спектакль. В 20:00 в концертном зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии в рамках фестиваля M.A.P. состоится показ OLÉ! "EL GUAPO", "EL GENTLEMAN" и "EL GROTESCO" режиссера Поля Морокко - клоунады в стиле фламенко. В постановке есть идеальное сочетание фламенко, сальсы, свинга, блюза, джаза и поп-музыки. Трое латиноамериканских мачо поднимают комедию на новый уровень абсурда, музицируя и жонглируя гитарами, плюясь друг в дружку шариками для пинг-понга и приглашая зрителей на самый, пожалуй, безумный, шумный и увлекательный праздник, который им приходилось переживать.

Премьера фильма "Sonuncu Pərdə"

Где: в Park Cinema Flame Towers

Когда: 17 октября в 20:40. Цена билетов: 10 - 25 AZN

Многие ждали этот день, так как он ознаменован показом отечественного фильма "Sonuncu Pərdə" Эмиля Гулиева. Сеанс начнется в 20:40 в Park Cinema Flame Towers.

"Манкурт" Чингиза Айтматова

Где: в Азербайджанском национальном академическом драматическом театре

Когда: 18 октября в 19:00. Цена билетов: 10 - 15 AZN

В Азербайджанском национальном академическом драматическом театре покажут спектакль "Манкурт", поставленный по мотивам произведения Чингиза Айтматова "И дольше века длится день". На этот спектакль следует идти за проникновенной игрой актеров, которая полностью захватывает внимание зрителей. Необычная постановка с отсутствием "четвертой стены", когда актеры входят в контакт со зрителями, минималистичность декораций, правильный свет сделали спектакль самобытным. Серьезный и современный подход к пересказу истории, отражающей глубокую философию древних и актуальную в нашей современности, сделал спектакль популярным среди бакинских театралов.

"Он, она, окно...любовник" Рея Куни

Где: в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре

Когда: 20 октября в 19:00. Цена билетов: 20 AZN

Еще одна потрясающая комедия Азербайджанского государственного академического русского драматического театра - "Он, она, окно...любовник" Рея Куни. Режиссер спектакля - народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде. В ролях: заслуженные артисты Фуад Османов, Наталья Балиева, Эльмира Асланова, а также актеры Теймур Рагимов, Хаджар Агаева, Мурад Мамедов, Белла Сафина, Юрий Омельченко, Инна Имранова, Заур Терегулов, Фатима Алиева, Эльшад Муртузов.

Концерт квартета Юрия Хонинга

Где: в Международном центре мугама

Когда: 21 октября в 20:00. Цена билетов: 15 - 40 AZN

На сцене Международного центра мугама в рамках Бакинского международного джаз-фестиваля в 20:00 начнется концерт квартета голландского саксофониста Юрия Хонинга. Если хотите насладиться чарующими мелодиями джаза, то вы знаете что делать в вечер понедельника.

Sultanov Çankaya & Olmedal

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре музыкальной комедии

Когда: 22 октября в 20:00. Цена билетов: 35 - 80 AZN

В этот вечер на сцене Азербайджанского государственного академического театра музыкальной комедии не покажут спектакль. Здесь будет джазовый концерт. Трое известных музыкантов Sultanov Çankaya & Olmedal выступят для бакинских меломанов.

Sekou Kouyate Group

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре музыкальной комедии

Когда: 24 октября в 20:00. Цена билетов: 35 - 80 AZN

На этой же сцене Театра музыкальной комедии в 20:00 выступит Sekou Kouyate Group. Если вы очень любите джаз, то не пропускайте этот концерт.

Шоу "Spirit of the Dance"

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета

Когда: 26 октября в 19:00. Цена билетов: 30 - 120 AZN

Именно в этот вечер в Баку выступит ирландский танцевальный ансамбль из 30 человек с шоу "Spirit of the Dance". Одно из самых больших танцевальных шоу в мире пройдет на сцене Театра оперы и балета.

Лекция "Этикет и профессиональное общение"

Где: в Центре Гейдара Алиева

Когда: 29 октября в 20:00.Цена билетов: 29 - 39 AZN

Гуру этикета Татьяна Полякова выступит в Баку с лекцией "Этикет и профессиональное общение". Она расскажет об основных моментах, которые создают впечатления о человеке, признаках элегантности, правилах поведения. Будут затронуты такие детали, как тембр голоса, стиль одежды, взгляд, интонация, стиль речи, выражение благодарности и просьбы, подарки и даже такие тонкие нюансы, как высота каблука.

Концерт Филиппа Киркорова "#Цвет Настроения"

Где: в Бакинском Конгресс-центре

Когда: 30 и 31 октября в 20:00. Цена билетов: 40 - 600 AZN

Да, конец месяца должен быть именно таким - ярким, зажигательным, полным веселья как шоу Филиппа Киркорова, с которым народный артист России приедет в столицу Азербайджана. Новое шоу короля российской эстрады "#Цвет Настроения" пройдет в Бакинском Конгресс-центре.

Ф. Агаларова

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