Как цвет одежды влияет на поведение? - ФОТО

О влиянии цвета проведено сотни исследований, которые доказывают, что каждый тон - это световая электромагнитная волна, которая несет в себе определенную информацию и энергию. Психологи во главе с Максом Люшером заявляют, что человек, выбирая тот или иной оттенок, неосознанно демонстрирует качества своей личности. Эзотерики и астрологи же считают, что выбор цвета зависит от влияния планеты - это в конечном итоге определяет поведение человека. Рассказываем о влиянии цветов на настроение и поведение людей.

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

В природе чисто черного цвета не существует, ведь на самом деле он является смесью всех цветов спектра. Психологи считают, что черный цвет в одежде олицетворяет такие качества, как своенравие, протест, желание перемен. Не зря во многих странах мира он является воплощением траура и трансформации - его электромагнитные частоты демонстрируют направленность к вытеснению всех остальных оттенков, то есть всего лишнего. Астрологи считают черный цвет воплощением знака Скорпион и наделяют его качествами Плутона - планеты сексуальности и риска. Если вы выбираете черный цвет для своего образа, то, помимо перечисленных качеств, вы повышаете свою женственность, так как Скорпион считается женским знаком и обладает энергией инь.

БЕЛЫЙ ЦВЕТ

Благодаря своим электромагнитным свойствам белый цвет создает иллюзию расширения пространства. В психологии он обозначает свободу, решение всех проблем и заведует такими качествами, как добро, принятие, женственность. Во многих странах мира подвенечные и свадебные платья выполнены в традиционно белых оттенках - в астрологии Луна и знак Зодиака Рак, отвечающий за женственность, руководят белым цветом и материнским началом. Белые оттенки в одежде выводят на передний план такие качества, как склонность к идеализму, мечтательность и любовь к комфорту.

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ

Психологи утверждают, что данный цвет во всех своих оттенках побуждает человека к управлению и дарит настойчивость и упорство. Люди в зеленой одежде воспринимаются максимально здоровыми физически и духовно, а также выглядят моложе. Это неслучайно, ведь астрологически зеленым цветом управляют планета Меркурий и созвездие Близнецы - они олицетворяют интеллект, молодость, действия в быстром темпе и способность убеждать. Зеленый цвет награждает людей коммерческими способностями и помогает в заключении сделок. Если зеленый тон ближе к оттенку милитари, то он считается под управлением знака Тельца и материальной части планеты Венера. Такой тон в одежде дарит людям энергию добиваться своего и умение зарабатывать деньги. Энергетически зеленый цвет относится к мужскому началу ян.

КРАСНЫЙ ЦВЕТ

Красный цвет в одежде повышает кровяное давление, учащает пульс и дыхание. Он является выражением жизненной силы и побуждения к действию. Те, кто выбирает красный цвет, являются по натуре лидерами и умеют брать ответственность в свои руки. Окружающие воспринимают таких людей более сильными, чем они есть на самом деле. В астрологии красными тонами владеют планета Марс и знак Зодиака Овен, который отвечает за волю человека. Красный цвет относится к мужской энергии ян, поэтому женщины, выбирающие красные оттенки, визуально подчеркивают мужские качества своего характера.

РОЗОВЫЙ ЦВЕТ

Розовый цвет является производным от белого и красного, что наделяет его характеристиками обоих. Чистота и мудрость белого в сочетании с настойчивостью красного. Психологи считают, что он дарит людям романтичность, креативность, а также притупляет нервозность и склонность к апатии. Люди в розовой одежде обычно выглядят спокойнее, чем они есть на самом деле, и помогают всем вокруг расслабиться. В астрологии за розовый цвет отвечают Венера и созвездие Весов. Все оттенки розового наделяют людей творческими способностями, а также эстетическими навыками. Считается, что он относится больше к женской энергии инь, но если красного пигмента в оттенке больше, то цвет наделяется мужскими качествами Марса (сила).

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ

Желтая одежда подчеркивает в человеке такие качества, как оптимизм, желание вести за собой, а также внутренний релакс. Электромагнитные волны желтых оттенков вызывают у людей такие чувства, как радость, свобода и беззаботность. В астрологии за желтый цвет отвечают Юпитер и соответствующий ему огненный знак Стрельца. Эта планета олицетворяет процветание, духовность и мудрость, а также покровительствует детям. Считается, что желтый цвет дает человеку энергию к самореализации, а также помогает обрести статус и власть. Бежевые и желтые оттенки соответствуют мужской энергии ян, поэтому эти тона в одежде выставляют напоказ именно мужские качества характера.

СЕРЫЙ ЦВЕТ

Психологи советуют выбирать серую одежду, когда вам не хочется поддаваться влиянию других людей или успешно сдать экзамен/пройти собеседование. Энергия серого цвета считается самой нейтральной и не вызывает никаких психологических реакций у людей. В астрологии за серый цвет отвечает кармическая планета Кету, которая дарит людям хорошую интуицию, интровертность и помогает оставаться незамеченными. Те, кто предпочитает серый цвет в одежде, любят кропотливую работу и обладают тонким восприятием.

СИНИЙ ЦВЕТ

Психологи считают, что синий цвет в одежде демонстрирует строгость, дисциплинированность и ответственность человека. Также люди в синей одежде демонстрируют покой и уверенность в своих действиях, что объясняет дресс-код многих социальных учреждений. В астрологии за синий цвет отвечают планета строгости Сатурн и созвездие Козерога. Этот цвет дарит умиротворение в работе, а также склонность к трудоголизму, которая свойственна представителям этого знака. Синяя одежда помогает принимать взвешенные решения, дарит нацеленность на качественный результат и глубину мышления. Энергетически оттенки синего соответствуют женскому началу инь.

ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ

По словам психологов, фиолетовый цвет создает единый сплав из противоположностей, то есть из красного цвета, как импульсивного покорителя, и синего цвета, как глубины мышления. В одежде фиолетовый цвет на передний план выставляет такие качества, как чувственность, вера в волшебство, а также эротизм и максимализм. Считается, что фиолетовый цвет в логотипах брендов лучше всего подходит для любых женских и детских марок, так как создает иллюзию магии и исполнения всех желаний. В астрологии фиолетовый цвет находится под управлением эксцентричного Урана и созвездия Водолей. Они наделяют человека в фиолетовой одежде такими качествами, как оригинальность, демократичность, умение мыслить нестандартно, а также склонность к авантюрам и внезапным переменам. Энергетически фиолетовый цвет является двойственным и наделен энергиями инь и ян.

Еlle.ru

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