7 главных ошибок в макияже, которые бесят мужчин - ФОТО

Есть тренды в макияже, которые мужчины терпеть не могут. Есть и ошибки, которые вы совершаете создавая этот макияж. Если вы не хотите расставаться с парнем, то не делайте этого:

Черные брови

Стильные, широкие, неаккуратные угольно-черные брови - тренд, который полюбили многие девушки. Но однозначно есть отличие между естественными, возможно и слегка небрежными бровями, и иссиня-черными, которые, как нам кажется, некоторые девушки подводят маркером, а не тенями или карандашом. Подобные "нюансы" на лице для мужчин выглядят пугающе смешно, а некоторых заставляют откровенно хохотать. Помните, оттенок бровей не должен контрастировать с цветом волос, а подводить их нужно очень аккуратно, без лишнего нажима, чтобы результат не "превзошел" все возможные ожидания.

Губы oversize

Девушки искренне верят в то, что мужчины могут "клюнуть" только на огромные губы, которые если не были "сделаны" у хирургов, то хотя бы прорисованы с помощью всевозможных помад, карандашей и блесков. На самом деле мужчины ненавидят искусственность, а природность и натуральность и вовсе их самое большое пристрастие.

Липкая помада

Даже если вы готовы терпеть липкость от вашего любимого блеска на губах во имя красоты и модных трендов, то ваш мужчина точно не готов идти на подобные риски. Сияние и блеск кроме того, что могут визуально увеличить ваши губы, еще и доставляют массу неудобств. На ветру волосы постоянно прилипают, а от поцелуев благоразумно приходится отказываться, чтобы не доставлять лишнего дискомфорта партнеру. Если хотите выглядеть красиво, соответствовать современным трендам красоты и при этом ничем не жертвовать, приглядитесь к матовым помадам, которые буквально застывают на губах и не приносят абсолютно никаких хлопот.

Тени из 80-х

Синие, зеленые и даже рубиновые тени многие девушки до сих пор считают одним из актуальных трендов, но кроме того, что они уже достаточно давно не актуальны, разве что в виде яркой подводки, так еще и откровенно пугают мужчин. Если вы хотите поддаться порыву души и все-таки использовать вибрирующие оттенки в макияже, выбирайте хотя бы смоки-айс - так вы не слишком сильно заденете ранимую душу вашего бойфренда.

Свекольные щеки

Даже если такой тренд рекомендуют ведущие визажисты, мужчины все равно до сих пор воспринимают его как клоунский раскрас. Помните о чувстве меры и наносите румяна на "яблочки" щек в небольшом количестве - так вы и свежести в образ добавите, и выглядеть будете намного привлекательнее в глазах противоположного пола.

Бронзатор

Здоровый загар - это абсолютно нормально, а вот слишком темный тон, неправильно подобранный под оттенок вашей кожи - ужасная ошибка. Лицо с маской тонального крема - одна крайность, а другая - нанесение бронзера на всю поверхность лица, который стоит использовать лишь на определенных участках кожи в ограниченном количестве. Чтобы не прогадать с правильным оттенком базы, всегда тестируйте ее в магазинах перед покупкой - это убережет вас от совершения непоправимой ошибки.

Помада на зубах

Если вы являетесь страстной любительницей наносить помаду как можно плотнее, тщательно и настойчиво, то вы должны осознавать, что подобная "бьюти-техника" в конце концов сыграет с вами злую шутку. Для того, чтобы избежать "проявления" избытка средства на ваших зубах, достаточно всего лишь промокнуть губы салфеткой - так вы избежите появления "ярких пятен" на вашей солнечной улыбке.

Н. Гасымова

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