5 фраз, которые приводят к неудаче

Помните, что слова влияют на вашу жизнь. Эти 5 распространенных фраз формируют мнения и убеждения (у вас и окружающих), которые усложняют достижение успеха. Старайтесь не произносить их:

1. "У меня сегодня плохой день"

Разница между хорошим и плохим днями спрятана у вас в голове. Каждый день богат на приятные и неприятные неожиданности. Важно лишь то, как вы к ним относитесь.

Будучи настроенными на поиски решения проблемы, вы спокойно и уверенно справитесь с кризисной ситуацией. Если же вы настроены пессимистично, то умываете руки при виде любой проблемы. Называя такую проблему "днем", вы сами провоцируете неудачу, поскольку это избавляет вас от необходимости контролировать эмоции. А еще гарантирует, что вся оставшаяся часть дня тоже будет "плохой".

Лучше скажите так: "Я сейчас не в лучшей форме, но стараюсь все исправить".

2. "Если мне повезет, то..."

Везение - это когда кажущиеся, на первый взгляд, случайные события создают невероятные возможности. И это не выдумка, как и неожиданные катастрофы. Когда вы приписываете что-либо удаче или судьбе, вам становится труднее добиться успеха (что есть, то есть или что случилось, то случилось).

Но у любого исхода есть множество реальных причин. И пускай вам не под силу проследить за каждой из них или предугадать все возможные результаты, не существует никакого летающего существа, которое выборочно разбрасывает удачу там, где ему захочется.

Слепая вера в удачу приводит к провалу, потому что позволяет вам находить себе оправдание, а также побуждает полагаться на некие сверхъестественные силы вместо того, чтобы действовать для достижения успеха.

Лучше скажите так: "Что еще я могу сделать сегодня ради достижения своей цели?".

3. "Я подавлен"

Слово "давление" придумали физики для определения средней величины силы на единицу площади, с которой одно тело воздействует на другое. Например, слишком большое давление становится причиной обвала мостов. Но ведь человек - это не мост.

Люди могут расти и меняться, адаптируясь к новым обстоятельствам. Когда вы говорите, что подавлены, то приравниваете себя к бессильному предмету, на который давят внешние силы. Такой подход приводит к беспомощности и, следовательно, к неудаче. Вы пытаетесь "справиться", но не прилагаете никаких реальных усилий.

Лучше скажите так: "Я хочу передохнуть, прежде чем снова приступить к работе".

4. "Мои приоритеты..."

Слово "приоритет" подразумевает сингулярность. А много приоритетов - это уже оксюморон. Но дело здесь не в семантике, потому что если у вас больше одного приоритета, то вы теряетесь в том, с чего стоило бы начать.

В каждый конкретный момент времени обязательно найдется что-либо более важное, чем то, что вы сейчас делаете. Это и есть приоритет, которым вы должны быть всецело поглощены.

Наличие более одного приоритета приводит к неудаче, потому что ваш разум разрывается между разными заданиями. Когда внимание распыляется между разными активностями, вы уже не можете действовать настолько эффективно, чем если бы вы были сосредоточены на самом важном из этих заданий.

Лучше скажите так: "Моя первоочередная задача...".

5. "Кто виноват?"

Поиск виноватых - одно из самых бесполезных человеческих занятий. Что было, то прошло. Важно не то, почему что-то случилось, а то, как можно добиться лучшего результата в будущем.

Это вовсе не означает, что люди не должны нести ответственность за свои поступки. Наоборот, ответственность - это полная противоположность поиску виновных. А последний неизменно приводит к неудаче, потому что заставляет вас думать о прошлом, становится причиной ненужных обид и заставляет людей бояться рисковать.

Лучше скажите так: "Вот, что мы должны сделать иначе в следующий раз...".

Н. Гасымова

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