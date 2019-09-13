13 сентября 2019

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4 мифа об уходе за волосами <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

11:00

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4 мифа об уходе за волосами - ФОТО
Какого подвоха можно ожидать от разных знаков Зодиака?

Отношения

10:05

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Какого подвоха можно ожидать от разных знаков Зодиака?
Очень американская коллекция Michael Kors <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

09:01

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Очень американская коллекция Michael Kors - ФОТО

13 сентября 2019 17:25

Подборка невероятно красивых фильмов - ФОТО

Внутреннее ощущение счастья каждый из нас может обеспечить себе сам. Почему бы Международный день красоты не отметить как-нибудь необычно, например, собрав друзей в уютной гостиной и устроив просмотр увлекательных кинолент, рекомендованных онлайн-кинотеатром ivi? А чтобы вечер был еще и вкусным, можно купить множество любимых лакомств в виде сладостей, деликатесов, экзотических фруктов! Тогда и обсуждения поступков героев пройдут предельно мирно и со здоровой долей юмора. 

Ван Гог. С любовью, Винсент 

Знатоки творчества голландского постмодерниста высоко оценят необычную подачу материала. Это настоящий анимационный шедевр, созданный на холсте масляными красками, причем с учетом техники самого художника! События фильма происходят через год после смерти Ван Гога, когда владелец гостиницы, в которой он жил, находит последнее его письмо к брату. Почтальон, вынужденный доставить послание адресату, в процессе своего путешествия узнает интересные факты биографии гения, обстоятельства его жизни и смерти. Это интригующе, красиво, ярко и незабываемо! Насладитесь просмотром настоящего анимационного шедевра https://www.ivi.ru/watch/158774 прямо сейчас. 

Служанка 

Волнующий коктейль мужского коварства и женской находчивости, приправленный восточным колоритом, не оставляет равнодушным ни одного зрителя. Хитрый авантюрист Граф превращает двух девушек в своих марионеток. Одну из них, богатую японку Хидеко, он планирует сделать своей женой, а через время объявить сумасшедшей, чтобы завладеть ее состоянием. Вторая, бедная кореянка Соке, вынуждена под его давлением пойти в услужении к первой, чтобы помочь воплотить его преступный замысел в жизнь. Но в какой-то момент Граф теряет контроль над ситуацией, события развиваются вопреки его задумкам. Трейлер к фильму https://www.ivi.ru/watch/160783/trailers доступен к просмотру. 

Виктория и Абдул 

Трогательная, красивая, наполненная искренним чувством дружбы история завораживает своей чистотой и романтизмом. Фильм начинается с торжественной ноты - чествование 81-летней королевы, которая правила страной больше, чем все ее предшественники. На праздник съезжаются представители элиты со всего мира, из Индии присылают дорогой презент - золотой мохур. А доставить его в Туманный Альбион должен молодой конюший Абдул. Неожиданно для всех между королевой и слугой возникает дружеская привязанность, которая возвращает женщине утраченный вкус к жизни, но осуждается всем ее окружением. Фильм основан на реальных событиях. 

Ла-Ла-Ленд 

Фееричный мюзикл, побивший рекорд по номинациям на Золотую статуэтку, подарит вам всплеск позитивных эмоций, развеет любую хандру, наполнит ощущением полноты жизни. Вечная история о молодой влюбленной паре, каждый партнер в которой мечтает стать звездой. Миа грезит о блестящей карьере киноактрисы, Себастьян поставил себе целью открыть собственное джаз-кафе. Получится ли у молодых людей реализовать свои грандиозные планы? Смогут ли они сохранить при этом свои чувства? На все эти вопросы вы получите ответы после просмотра ленты. 


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