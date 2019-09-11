8 спектаклей сентября, которые вы должны увидеть - КультГид Lady.Day.Az

Через несколько дней театральный сезон будет официально открыт. Многие столичные театры приготовили массу сюрпризов для своих посетителей.

Если вы теряетесь во всем многообразии репертуара театров, то эта подборка для вас. Мы собрали самые интересные, на наш взгляд, спектакли этого месяца.

"Дождь, дождь, дождь" ("Yağış, yağış, yağış")

Где: Независимый Театр АDO

Когда: 12 сентября в 19:00. Цена билетов: 10 AZN

Основатель и директор Театра, молодой актер Эльмин Бадалов выступит в спектакле французского режиссера и актрисы Эльзы Фуртадо. Спектакль по пьесе Бернара-Мари Кольтеса "Ночь на пороге лесов" в переводе Гюльнары Садыховой рассказывает о жизни человека, который хочет говорить, общаться. Но, сталкиваясь с непониманием людей, теряется внутри себя. Падает все дальше в глубину своих мыслей и фантазий. А вокруг все идет и идет дождь, дождь, дождь...

"Женитьба"

Где: В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре

Когда: 15 сентября в 19:00. Цена билетов: 20 AZN

Классическая комедия Гоголя, поставленная под конец 2018-го года, получилась яркой, весёлой, с хорошими актерскими работами. Здесь Теймур Рагимов и Олег Амирбеков играют на сцене со своими мамами Александрой Никушиной и Ритой Амирбековой, а дружеские отношения в жизни только добавляют сценическому тандему красок, юмора и лёгкости в игре. В спектакле задействованы великолепные актеры Белла Сафина, Юрий Омельченко, Ярослав Трифонов, Заур Терегулов, а также Рустам Керимов и Майя Воробжанская.

Режиссерскую работу Эмина Мирабдуллаева должен увидеть каждый любитель комедии.

Опера "Кероглу" ("Koroğlu")

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 19 сентября в 19:00. Цена билетов: 11 - 16 AZN

19 сентября показом оперы "Кероглу" Уз.Гаджибейли Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета откроет 111-й театральный сезон. Также показ оперы пройдет в рамках Международного музыкального фестиваля Уз. Гаджибейли.

В этот день в спектакле примут участие ведущие солисты оперы - заслуженные артисты Азербайджана Афаг Аббасова (партия Нигяр), Рамиль Гасымов (партия Кероглу), Джахангир Гурбанов (партия Гасанхана), народные артисты республики Али Аскеров (партия Ибрагимхана), Акрам Поладов (партия Алы киши), Фидан Гаджиева (партия Ханенде), солист Талех Яхъяев (партия Эхсан паши) и др.

Дирижировать оперой будет заслуженный артист республики, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай", главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

"Квартиранты ада" ("Cəhənnəm sakinləri")

Где: Азербайджанский академический национальный драматический театр

Когда: 22 сентября в 19:00. Цена билетов: 6 - 10 AZN

"Квартиранты ада" поставлен по одноименной пьесе народного писателя Азербайджана Эльчина Эфендиева. Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Азер Паша Нематов.

Действия постановки разворачиваются в 1937 году и повествуют о судьбах людей в период сталинских репрессий. Герои супружеская пара - Женщина (народная артистка Малейка Асадова), Мужчина (заслуженный артист Эльшан Рустамов) готовятся к встрече Нового года, до которого осталось чуть больше часа. Они верят, что в 38-м все будет по-другому, с ним они связывают все свои надежды, от него они ждут особых радостей. Но пока еще 37-й, и к дому подъезжает автомобиль, шаги по лестнице, стук в дверь, пришли за соседями...

Всех забрали, Женщина и Мужчина одни в доме, каждый звук и шорох пробуждают страх, ужас, панику. Незваный Гость (народный артист Нуреддин Мехдиханлы) приходит из ниоткуда и непонятно, как он попал в квартиру.

"Ты - из НКВД! Из НКВД! Да?!", - в панике вопрошает Мужчина. Гость ликует и подтрунивает над героями. Он - Дьявол, вольготно чувствующий себя в любой квартире, знающий все самые сокровенные тайны их обитателей.

Посланник ада выводит на чистую воду супружескую пару, демонстрирует истинную сущность "благополучной" семьи. Показывает, на что пошли и готовы пойти Мужчина и Женщина ради собственного благополучия. Каждый из них в тайне друг от друга предоставлял НКВД доносы на своих сослуживцев, соседей, знакомых, друзей.

Динамичный, насыщенный спектакль, блистательная игра актеров, которые идеально воплощают свои образы, не оставляют никого в зрительном зале равнодушными.

В спектакле наряду с главными героями заняты заслуженный артист Мирза Агабейли, актеры Вюсал Мустафаев, Эльчин Эфенди, Ляман Иманова, Рустам Рустамов, Рада Насибова, Рамин Шыхалиев, Хадиджа Новрузлу.

Над спектаклем работали: режиссер-постановщик и художник - народный артист Азербайджана Азер Паша Нематов, режиссер - Анар Садыгов, ассистент режиссера - Дильбер Исмаилова, музыкальное оформление - Кямиль Исмаилов. В спектакле использованы музыкальные произведения композитора Азера Дадашова.

Балет "Насими"

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 23 сентября 19:00. Цена билетов: 11 - 16 AZN

Свой прошлый театральный сезон Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета завершил грандиозной премьерой балета "Насими", посвященного 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя.

Новый балетный спектакль о Насими - не первая попытка рассмотреть судьбу великого азербайджанского поэта и мыслителя в масштабах одного хореографического полотна. В основе попыток лежит гениальная музыка Фикрета Амирова "Сказание о Насими", полное драматизма и даже трагизма симфоническое произведение. И если предыдущая балетная постановка, чья хореография принадлежит Наиле Назировой, по либретто Анара, так и называлась - "Сказание о Насими", и строилось целиком на оригинальном произведении Амирова, то новый спектакль кардинально отличается от прежнего решения в, первую очередь, изменением масштаба поставленной задачи.

Симфонические произведения выдающегося азербайджанского композитора становятся поистине народными, а за легкостью восприятия лежат слои глубокой философии. Так, его музыка на песенное произведение "Mən səni araram" в симфонической интерпретации дирижера Ялчина Адигезалова стала органичным эпилогом хореографической композиции, созданной Камиллой Гусейновой. Работая в тандеме с драматургом Аждаром Улдузом, Гусейновой удалось вновь представить на отечественной сцене блестящую работу.

Также стоит отметить великолепие декораций, созданных заслуженным художником Нусретом Гаджиевым, и красоту и выразительность костюмов, над которыми работал народный художник Азербайджана Рафиз Исмайлов.

"Манкурт" ("Manqurt")

Где: Азербайджанский академический национальный драматический театр

Когда: 28 сентября в 19:00. Цена билетов: 10 - 15 AZN

Спектакль "Манкурт" поставлен по мотивам произведения Чингиза Айтматова "И дольше века длится день".

Манкурт - взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни.

Согласно Айтматову, предназначенному в рабство пленнику обривали голову и надевали на неё шири - кусок шкуры с выйной (шейной) части только что убитого верблюда. После этого ему связывали руки и ноги и надевали на шею колодку, чтобы он не мог коснуться головой земли, и оставляли в пустыне на несколько дней. На палящем солнце шири съёживалась, сдавливая голову, собственные волосы продолжали расти и врастали в кожу, причиняя невыносимые страдания, усиливаемые жаждой.

Через какое-то время человек либо умирал, либо терял память о прошедшей жизни и становился идеальным рабом, лишённым собственной воли и безгранично покорным хозяину.

В романе рассказывается о том, как молодого кочевника Жоламана, сына Доненбая, попавшего в плен к жуаньжуанам, сделали манкуртом. Его мать Найман-Ана долго искала сына, но, когда она нашла его, он её не узнал. А в финале он совершил самое страшное преступление - убил свою мать по приказу хозяина.

Слово "манкурт" стало нарицательным и используется для обозначения человека, потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своём родстве...

Данный спектакль является дипломной работой выпускницы Университета культуры и искусства Изамы Бабаевой, которая является режиссером постановки. Но в реализации проекта огромную поддержку ей оказал художественный руководитель спектакля Анар Бабалы. Художником постановки является заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу.

В одноактном спектакле задействованы заслуженные артисты Мехрибан Ханларова (Найман-Ана), Эльшан Рустамов (жуаньжуан), актеры Рамин Шихалиев (Жоламан), а также Фарид Велиев и др.

Проникновенная игра актеров, их профессионализм полностью захватывают внимание зрителей. Необычная постановка с отсутствием "четвертой стены", когда актеры входят в контакт со зрителями, минималистичность декораций, правильный свет сделали спектакль самобытным. Серьезный и современный подход к пересказу истории, отражающей глубокую философию древних и актуальную в нашей современности, сделал спектакль популярным среди бакинских театралов.

"В ожидании Годо" ("Qodonun intizarında")

Где: Азербайджанский государственный академический музыкальный театр

Когда: 28 сентября в 19:00. Цена билетов: 6 - 10 AZN

Легендарная пьеса известного ирландского драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо", написанная в 1948 - 1949 годах, признана самым влиятельным англоязычным драматургическим произведением XX века и считается одной из вершин театра абсурда. Она была поставлена на многих престижных сценах мира, но никогда не была показана в музыкальном театре.

Особо отметим, что впервые к пьесе симфоническую инструментальную музыку написал народный артист Азербайджана Фарадж Гараев.

Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, дирижер - Самед Сулейманов, хореографы-поставновщики - заслуженные артисты Закир Агаев и Елена Агаева, концертмейстер - Нармина Абдурахманова, декоратор - Габиль Гейзалов, автор проекта и художественный руководитель - директор театра, заслуженный деятель искусств - Алигисмет Лалаев.

Если вы еще не видели этот спектакль, то не имеете права называть себя театралом. Тем более, что показывают его в одном из самых красивых театров столицы.

Опера "Лейли и Меджнун" ("Leyli və Məcnun")

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 29 сентября в 19:00. Цена билетов: 11 - 16 AZN

Первая опера во всем исламском мире, написанная Узеиром Гаджибейли в 1907 году по мотивам трагедии поэта XVI века Физули "Лейли и Меджнун", до сих пор пользуется популярностью среди ценителей оперного искусства и продолжает собирать аншлаги.

Традиционно оперу можно будет посмотреть в рамках Международного музыкального фестиваля Уз.Гаджибейли.

В этот день главные партии исполнят народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов и заслуженная артистка Арзу Алиева.

Н. Гасымова

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