Как удержаться от импульсивных покупок?

Воздержаться от покупки новой пары туфель очень сложно. Даже той, которая будет лежать на полке рядом с другими. Ведь они такие красивые...

Многие женщины не могут устоять перед импульсивными покупками, тем более в период скидок.

Рассказываем, как не потратить лишнего и не купить вещь, которая тебе, на самом деле, не нужна.

РАСПЛАЧИВАЙТЕСЬ НАЛИЧНЫМИ

Простое правило, которым многие напрасно пренебрегают: чтобы сохранить свои сбережения и не совершать импульсивных покупок, лучше расплачивайтесь не картой, а наличными. Психологически людям гораздо проще расстаться с деньгами, представленными в виде обычных цифр на счете, чем с бумажными купюрами. Ведь во втором случае человек в буквальном смысле осязает свои траты, и это заставляет лишний раз задуматься о необходимости покупки.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ

Банальный, но важный совет: не используйте кредитную карту. Для чрезвычайных ситуаций вы можете держать в своем кошельке кредитку, однако уберите ее в дальний карман, чтобы она не попадалась вам на глаза при походе в торговый центр. Тратить еще не заработанные деньги - верный путь к "жизни в долг", что чревато самыми неприятными последствиями для вашего бюджета. И, конечно, если уж вы решили завести кредитную карту, дважды (а лучше трижды) перечитайте банковский договор, который подписываете.

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ ЗА ПОКУПКАМИ В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ

Любопытный факт: когда мы вполне счастливы и довольны жизнью, покупки совершать не так уж и хочется. Общеизвестно, что приобретение новой одежды многие совершают, чтобы справиться с дурным настроением или получить заряд серотонина. Так что, отправляясь в бутики в прекрасном расположении духа, вы сделаете гораздо более обдуманные и необходимые покупки, чем идя туда в депрессии. Кстати, психологи уверяют, что схожее правило действует и при походе в обычный супермаркет: чтобы не обнаружить дома горы дорогих десертов, которые вы и съесть-то не в состоянии, плановые закупки в магазине стоит совершать, плотно (и вкусно) подкрепившись!

ПЛАНИРУЙТЕ РАСХОДЫ

Никто не просит вести подробный журнал трат, однако в начале месяца будет не лишним примерно рассчитать, сколько вы готовы потратить на покупки и сколько - отложить на будущее. Деньги, которые вы решили не использовать, надежнее всего будет убрать в дальний угол шкафа, чтобы лишний раз они не попадались вам на глаза - искушения перебарывать очень сложно.

ПОКУПАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Когда человек совершает покупки в Интернете, он делает это гораздо более обдуманно, чем при походе в реальный бутик. Ведь буквально все в торговом центре работает на то, чтобы заставить сделать покупку: и услужливые консультанты, и яркие вывески, и соответствующая музыка. Чтобы избежать соблазнов, попробуйте делать покупки в онлайн-магазинах.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ПОДПИСКИ

Продолжая предыдущий совет: будьте бдительны при покупках в Интернете и не подписывайтесь на все магазины подряд, а уж если рискнули, то проверяйте настройки - обычно в сервисах присутствует функция уведомлений только о специальных акциях, а не просто о новых поступлениях в бутик. Иначе вас буквально завалят соблазнительными предложениями купить те или иные вещи, и наверняка однажды вы не устоите, влюбившись всего за секунду в какой-нибудь образ.

ОТЛОЖИТЕ ПОКУПКУ

Один из самых действенных способов удержаться от лишней покупки - отложить ее на полчаса и выйти из магазина прогуляться дальше по торговому центру. Если даже после этого времени вы по-прежнему мечтаете купить выбранную вещь, что ж, значит, она вам действительно нужна - впрочем, как правило, к этому моменту вы уже и думать забудете об отложенном платье или жакете.

"ТЕСТ НЕЗНАКОМЦА"

Все, кто смог побороть в себе шопоголика, отлично знают, что воздержаться от незапланированной покупки поможет простой вопрос самому себе: "предложи мне кто-нибудь выбор, взять эту вещь или деньги, которую она стоит, что бы я предпочел?". И, как правило, люди делают выбор в пользу денег: это значит, что внутренне они отлично понимают, что покупка совсем не равна своей стоимости.

ЗВОНОК ДРУГУ

Если у вас есть хороший друг-скептик, то найдите ему отличное применение: звоните каждый раз, когда сомневаетесь в своем выборе. Он наверняка найдет нужные слова и разубедит вас, ведь "эти туфли слишком вызывающие", "это платье слишком короткое", "ну а зеленый же тебе не идет"! Идеальное решение проблемы.

Н. Гасымова

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