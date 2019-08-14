Секреты красоты нового поколения француженок - ФОТО

ПРАВИЛО #1: БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ЕСТЕСТВЕННОЙ

Как Лили-Роуз Депп

Правильный ритуал по уходу за кожей работает гораздо лучше, чем "игра в прятки" с несколькими слоями макияжа. "Лучше меньше да лучше" - любимая поговорка француженок в отношении даже вечернего мейкапа. Они точно знают, не существует "правильной" или "неправильной" красоты. Гораздо важнее то, как ты сама себя ощущаешь, нежели какой "кажешься" окружающим. Однако естественный стиль требует тщательной работы. Профессиональные косметические процедуры - жизненная необходимость любой парижанки, а вовсе не роскошь. Если вы ходите к стоматологу два раза в год, чтобы убедиться, что зубы в порядке, почему бы не уделять повышенное внимание здоровью (!) кожи? Когда лицо находится в хорошем состоянии, декоративной косметики нужно минимум.

ПРАВИЛО #2: НИКАКОЙ ДИЕТЫ!

Как Лу Дуайон

"Каждое утро я с удовольствием намазываю масло на багет и джем - на круассан", - признается дочь Джейн Биркин, актриса Лу Дуайон. Ни одна парижанка в здравом уме не сядет на диету. Мало того, что эффект непродолжительный, так еще и кожу портит. Главный секрет отменной фигуры - в маленьких порциях! Парижанки едят все, что им заблагорассудится, но по чуть-чуть. А если почувствовали, что уже сыты, смело отставляют тарелку в сторону. Совсем не обязательно все доедать.

ПРАВИЛО #3: BEDROOM LOOK ИЛИ УКЛАДКА "ТОЛЬКО ЧТО ИЗ ПОСТЕЛИ"

Как Каролин де Мегрэ

"Выбросьте свой фен!" - такой совет даст вам не только икона стиля Каролин де Мегрэ, но и любая жительница Марселя или Ниццы. Гораздо экологичнее и эффектнее посушить волосы на свежем воздухе или лечь спать со слегка влажными волосами. Наутро - никакой расчески, просто расправьте волосы пальцами рук. Очень сексуально!

ПРАВИЛО #4: КУДА НАНОСИТЬ ПАРФЮМ

Как Адель Экзаркопулос

Найдите свой идеальный парфюм до тридцати лет. И потом пользуйтесь только им! Аромат должен стать вашей визитной карточкой - узнаваемой и незабываемой. Но секрет француженок еще и в том, куда его правильно наносить. Например, на лодыжки, за коленом, на плечи, между пальцами рук, вокруг ключицы и по линии роста волос.

ПРАВИЛО #5: КРАСНЫЕ ГУБЫ

Как Жанна Дамас

Да, они любят естественность, но красные губы стали для обитательниц авеню Монтень и Елисейских полей настоящим фетишем. Совет: если вы собираетесь нанести красную помаду, как парижанки, используйте только тушь. Никаких теней и контуринга! Только губы должны приковывать взгляд.

ПРАВИЛО #6: ДЕТСКИЕ УЛОВКИ

Как Летиция Каста

Мало того, что большинство жительниц Франции привыкли покупать косметику в аптеке, один из их любимых отделов - со всевозможными детскими примочками. Лайфхак, которым поделилась Летиция Каста, - использовать миндальное масло для тела. Это открытие супермодель сделала во время беременности и теперь постоянно увлажняет таким образом кожу рук и всего тела.

ПРАВИЛО #7: ХОЛОДНАЯ ВОДА

Как Леа Сейду

Французы отлично осведомлены о преимуществах холодной воды, которая стимулирует кровообращение (и это лучшим образом отражается на коже!). Так, в одном из интервью актриса Леа Сейду призналась, что даже после расслабляющей ванны всегда принимает прохладный душ. Такой совет помогает сохранить кожу в тонусе.

Elle.ru

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