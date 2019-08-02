5 неочевидных вещей, которые нас утомляют

Вот пять неожиданных причин, коварно высасывающих энергию:

Захламленный стол

Всего два слова - психическое истощение. Именно, из-за изобильного бардака на рабочем столе, той самой накопительной свалки, состав которой давно неясен и вам. Чем больше объектов вы постоянно держите в поле зрения, тем сложнее мозгу фокусироваться и фильтровать информацию, поступающую в его недра в течение дня. Результат? Мозг, а следом и вы перенапрягаетесь и чувствуете усталость.

Нерегулярное питание

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Речь не о модном интервальном голодании, а о том, что мы делаем непреднамеренно. Питание в правильном ритме (не откладывая обед, чтобы сдать работу в срок, или пропуская запланированные диетой перекусы) поддерживает энергию на должном уровне, вовремя пополняя ее утечки. Пренебрегая режимом питания, мы, конечно же, теряем силы. Приходим на работу, не успев позавтракать, и подстегиваем себя дозами крепкого кофе, чтобы взбодриться, - сил при этом не прибавляется, а лишь временно разгоняется сердце. Пропуск обеда лишает организм необходимых калорий и соблазняет на плотный ужин. Наевшись на ночь, естественно, спать мы будем так себе. Желудок тоже не отдохнет, а потому не будет настаивать на новой порции пищи - прощай, утренний аппетит.

Измены тренировкам

Независимо от того, увлекаетесь вы тяжелой атлетикой или предпочитаете "собаку мордой вниз", пропуск тренировки ради ленивых потягушек в кровати обещает неприятные последствия, обычно в формате послеобеденной вялости - то есть энергии вам хватит ненадолго. Исследования ученых подтверждают, что 20-минутная физическая нагрузка с утра обеспечивает силы и продуктивность на целый день, а зависимым от офисных кресел стоит регулярно бодрить себя производственной гимнастикой или хотя бы прогулками во время обеда.

Недостаток железа

По словам специалистов легендарной клиники Мэйо (Mayo Clinic), дефицит железа может вызвать вялость, раздражительность, слабость и неспособность сосредоточиться. Этот элемент жизненно важен для транспортировки кислорода к клеткам и мышцам. Необязательно покупать пилюли и добавки - добавляйте в меню темную листовую зелень, яйца, тофу, фасоль, постную говядину и орехи, сочетая их с продуктами с высоким содержанием витамина С, который улучшает усвоение железа.

Избыток сна

﻿﻿﻿﻿Возможно, звучит странно, но, сокращая часы, отведенные для сна, вы боретесь с сонливостью и вялостью. Согласно публикациям Harvard Health, важно качество сна, а не количество. Слишком продолжительный сон увеличивает время, необходимое для засыпания, что ставит под угрозу общее качество отдыха. В общем, не только не засиживайтесь, но и не залеживайтесь - лишний отдых энергии не добавит.

Н. Гасымова

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