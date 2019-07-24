Прежде чем сделать покупку задайте себе эти вопросы

В эпоху осознанного потребления очень важно знать, что и зачем ты покупаешь. Прежде чем совершить покупку задай себе эти 5 вопросов:

1. СОЧЕТАЕТСЯ ЛИ ЭТА ВЕЩЬ С ДРУГИМИ МОИМИ ВЕЩАМИ?

Чтобы после покупки не получилось, что к новой юбке, оказывается, нужна новая блузка, прикиньте, со сколькими уже имеющимися вещами будет сочетаться обновка. Если таких вещей у вас в гардеробе нет - советуем отложить покупку.

2. ЕСТЬ ЛИ ПОХОЖИЕ ВЕЩИ В МОЕМ ГАРДЕРОБЕ?

﻿﻿﻿﻿﻿Нужна ли вам еще одна пара простых черных сандалий, если у вас есть уже три таких, а лето в городе длится только месяц? Так ли необходимо еще одно платье в цветочек, если в шкафу их целая стопка? Правило не касается разве что базовых вещей: если вам повезло однажды и вы нашли идеальные футболку, рубашку или черные брюки, будет не лишним купить сразу несколько штук.

3. ИЗ КАКИХ МАТЕРИАЛОВ СДЕЛАНА ЭТА ВЕЩЬ?

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿В новом мире осознанного потребления мы должны нести ответственность за каждую вещь - даже за обычные джинсы и футболку. Какими бы красивыми ни были, например, модные туфли из пластика, они будут присутствовать в жизни нашей планеты еще пару сотен лет, а при разложении распространят в почву вредные вещества. Смысл покупать вещи из натуральных материалов есть не только с этической точки зрения: синтетический свитер из акрила отправится в мусорную корзину через пару сезонов, в то время как вариант из натуральной шерсти скорее наскучит, чем испортится.

4. КУПИЛА БЫ Я ЭТУ ВЕЩЬ, ЕСЛИ НА НЕЕ НЕ БЫЛО БЫ СКИДКИ?

Окруженные вывесками и баннерами с надписью Salе, мы имеем свойство выключаться и мыслить нелогично. Зачем покупать алое коктейльное платье, повод надеть которое случается раз в год? Или очередную мини-юбку, когда в вашем гардеробе их уже с десяток?

5. ЗАХОЧУ ЛИ Я КУПИТЬ ЭТУ ВЕЩЬ ЗАВТРА?

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Многим знакомо это чувство: можно зайти в магазин в плохом настроении и уйти довольным с новым платьем в пакете. Но если вам кажется, что покупка новой вещи поднимает настроение, то это только кажется. Через сутки может оказаться, что купленная блузка вам не подходит или вам не с чем ее носить. Самое разумное - "замариновать" желание купить на ночь и принимать решение с утра.

Н. Гасымова

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