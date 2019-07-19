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6 ошибок, которые мы совершаем, принимая душ

Казалось бы, какие можно совершить ошибки принимая душ? Рассказываем:

1) Не принимайте горячий душ. Слишком высокая температура воды приводит к сухости кожи. К тому же горячая вода вымывает секрет сальных желез, который защищает кожу от неблагоприятных внешних воздействий и микробов. Если Вам нужно согреться, то стойте под горячим душем не более минуты, а после уменьшите температуру.

2) Не умывайтесь в душе. Сильная струя воды способствует появлению покраснений и развитию купероза. Температура воды в душе слишком высокая для нежной кожи лица, поэтому лучше всего умываться прохладной водой над раковиной.

3) Не мойтесь слишком долго. Оптимальное время для принятия душа - 10 минут. Это поможет не перегреться и не пересушить кожу.

4) Предотвращайте попадание геля для душа и шампуня на лицо. Вещества в составе шампуней могут вызвать раздражение кожи и глаз. Чтобы обезопасить свое лицо от попадания пены, перед мытьем головы можно нанести увлажняющий крем.

5) Не применяйте скраб для тела слишком часто. Злоупотребление скрабом может повредить кожу. Обладательницам жирной кожи рекомендуется скрабировать тело 2−3 раза в неделю, сухой и чувствительной - максимум 1 раз в неделю.

6) Не пользуйтесь одной и той же мочалкой. Губки для тела являются отличной средой для размножения бактерий, поэтому храните их в сухом месте и не забывайте регулярно обновлять.

Н. Гасымова

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