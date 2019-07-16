Секреты красоты Бьянки Балтии

Мама двоих детей и несменное лицо Dolce & Gabbana (с ними она сотрудничает на протяжении 14 лет!), Бьянка не скрывает: у нее очень простые секреты красоты. Среди них - солнце (она всю жизнь проводит у моря, а потому привыкла к постоянному загару), серфинг с дочерью и минимальный, но эффективный уход за кожей.

"Я люблю простоту во всем. Хороший загар и морская соль в волосах - это все, что мне нужно, чтобы чувствовать себя красивой. Я почти не наношу макияж. А мое важное правило - у меня всегда должен быть хороший педикюр".

"Мое любимое направление для путешествий - это Италия. Там я как будто возвращаюсь в детство и по-настоящему отдыхаю. Мне нравится все: пейзажи, запахи еды, Средиземное море. Больше всего люблю остров Капри - он завораживающе красив".

"Если мне необходимо отдохнуть после перелета, я сразу записываюсь на массаж".

"В моей косметичке всегда лежат мягкое очищающее средство, увлажняющий крем с высоким SPF 50, крем для области вокруг глаз, легкое тональное средство и мой любимый аромат".

"Перед макияжем наношу очищающую глиняную маску. Затем наношу базу, тон и подвожу глаза. Больше всего люблю классические стрелки. Обязательно подчеркиваю скулы бронзером и наношу хайлайтер для сияния. Редко крашу губы помадой - в основном использую карандаши".

"Я никогда не сушу волосы феном, особенно если нахожусь на отдыхе. Мне нравится, как выглядят волосы после купания в соленой морской воде".

"Если я на отдыхе, никогда не переусердствую со спортом - просто стараюсь оставаться активной: много хожу и плаваю. Возвращаясь домой, снова приступаю к обычным тренировкам: кардио и барре".

Н. Гасымова

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