7 законов психологии, которые кардинально изменят ваш мир

Эти 7 правил наполнят вашу жизнь любовью и смыслом. Ваша жизнь станет ярче и позитивнее.

Правило Зеркала

Люди, которые окружают вас, являются вашими зеркалами, отражающими те черты, которые зачастую вы сами неспособны осознать.

К примеру, если кто-то ведет себя по отношению к вам грубо, то это означает, что вы сами этого хотите или, по крайней мере, неосознанно допускаете такое поведение.

Если вы часто становитесь жертвой обмана окружающих, то это признак того, что вы - слишком доверчивый человек. Так что злиться можете лишь на себя.

Правило Выбора

Все, что случается в вашей жизни, - это результат вашего личного выбора. И если сейчас разговариваете с нудным человеком, не означает ли это, что вы сами являетесь таким же занудой?

Не существует плохих людей, а есть несчастные. Если вы страдаете из-за общения с ними, то, значит, этого хотите сами. Так что нет смысла притворяться. Вы сами виновник всего, что случается с вами.

Люди сами являются создателями собственных судеб.

Правило Ошибки

Ваши мнение и действия бывают ошибочными. Настоящий мир - не черно-белый, и вы далеко не идеальны.

Вы обычный человек, который может время от времени совершать ошибки. Самое важное - это уметь осознать совершенную оплошность и своевременно ее исправить.

Правило Взаимности

У вас есть именно то, что вам нужно и чего вы достойны. Будь то взаимоотношения с окружающими, карьера или финансы. Если вы не умеете любить человека на все 100%, то глупо ожидать, что он полюбит вас в ответ по-настоящему.

Поэтому все ваши жалобы не имеют смысла. Но если вы решаете измениться - люди вокруг вас также меняются к лучшему.

Правило Зависимости

Никто вам ничем не обязан. Вы помогаете всем, кому можете, и не ждете ничего взамен. И это делает вас счастливой.

Чтобы стать хорошим человеком, вы для начала должны обрести внутреннюю силу. Чтобы обрести внутреннюю силу, нужно начать верить в то, что вы можете все. Но необходимо также научиться, если нужно, отвечать "Нет!"

Правило Присутствия

Вы существуете здесь и сейчас. Прошлое - это прошлое, так как каждое проживаемое вами мгновение - это и есть настоящее. Будущего тоже нет, так как оно еще не наступило.

Жизнь в прошлом может привести к депрессии, а поглощенность будущим - к тревоге и беспокойству.

Пока вы живете в настоящем, вы реальны, вы существуете. Вот где настоящее счастье.

Правило Оптимизма

Пока вы жалуетесь на жизнь, она проплывает мимо, а вы даже не замечаете этого.

Глаза видят, ноги ходят, уши слышат, сердце бьется, душа радуется. Если вы идете вперед, то ветер ласкает вашу кожу - и вы чувствуете, что живете. А если только смотрите телесериалы, валяетесь в кровати, и общаетесь в Интернете - вы присутствуете не в этом мире, а в параллельном.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook