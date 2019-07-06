Как продлить "жизнь" маникюру на отдыхе

На пляже или в длительном путешествии не до маникюра, но ходить с неухоженными ногтями совсем не хочется. Поэтому твоему маникюру просто необходимо продлить "жизнь".

Когда мы говорим про очень стойкий маникюр первое, о чем нужно позаботиться, - это покрытие. Оно должно быть наиболее "живучим" и сильным.

Стойкое покрытие

Так, в среднем гелевый или акриловый лак держится до 4-х недель. Но выбирать между "шеллаком" или акрилом довольно сложно, так как на каждом человеке покрытие ведет себя очень индивидуально.

Вспомни, какое покрытие держится на тебе лучше всего, и выбирай его для путешествия.

Дизайн ногтей

Каждая девушка знает, что спустя пару недель ногти могут выглядеть не очень эстетично. Ногтевая пластина отрастает и лак идет в след за ней. Поэтому выбирай дизайн ногтей, на котором это будет не так заметно.

Например, лунный маникюр или геометрический дизайн ногтей.

Как продлить "жизнь" маникюру?

Во-первых, бережем ногти от механических повреждений - клавиатура или кухонная терка могут быть очень опасными.

Увлажняй и питай кутикулу с помощью специального масла - это продлит ухоженный внешний вид маникюра.

Убираем загрязнения и лишнюю кутикулу с помощью апельсиновой палочки.

Возьми с собой жесткую пилочку для ногтей и в случае чего подпили скол или сами ногти.

А если ноготь сломался?

Самостоятельно ни в коем случае не ремонтируй ноготь. Это может сделать только профессиональный мастер с дезинфекцией и правильными манипуляциями.

Дело в том, что процесс снятия лака или реанимирования скола может быть чреват загрязнениями, травмой или деформацией ногтя.

В крайнем случае осторожно подпили ноготь и доживи до похода в салон.

Н. Гасымова

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