5 причин путешествовать одной - ФОТО

Если вы не намерены провести долгожданный отпуск в ожидании свободного партнера для путешествий, выход один - решиться на странствия без сопровождающих.

Решайтесь: выберите направление, разработайте маршрут, изучите блоги других путешественников. И в результате вы получите бонусы, которых, возможно, даже не ожидали.

1. Свобода

Вам придется целиком и полностью взять на себя организацию поездки - но это также означает, что вы вправе делать абсолютно все, что вы хотите! Вам не придется искать компромисс между теми, кто желает идти в музей или на пляж, привык спать до полудня, бесконечно занимать ванную или сидеть в социальных сетях, вместо того, чтобы съездить в интересное место. Вам не грозит часами кружить по улицам в поисках ресторана, который устроит абсолютно всех. В конце концов, вы не рискуете ни с кем разругаться - ведь в повседневной жизни мы далеко не всегда имеем возможность так близко узнать друг друга, как на отдыхе, когда проводим вместе 24 часа в сутки.

2.Гордость

Путешествие в одиночку - это еще и шанс проявить те свои качества и способности, которые раньше вы недооценивали или которых в себе даже не подозревали. Вы прилетели в новое место - и первым чувством может оказаться страх: "И что я теперь тут буду делать?". Потом вы впервые возьмете такси в незнакомом городе, найдете отель, отправитесь побродить по окрестностям, потеряетесь и найдетесь, хлебнете адреналина, переживете моменты паники - и, наконец, справитесь! Шаг за шагом, все эти приключения будут добавлять вам драйва, уверенности в себе и заслуженной гордости - когда вы вернетесь домой, повседневная жизнь для вас уже не будет прежней. Вы захотели - и сделали! Подобный опыт есть далеко не у всех, и, согласитесь, это дорогого стоит.

3.Встреча с собой

Когда вам больше не нужно подстраиваться под вкусы, привычки, требования и желания окружающих людей, вы получаете редчайшую возможность лучше расслышать собственные желания - а может быть, и впервые их узнать. Оценить блюда незнакомой кухни или экзотический массаж, проплясать до рассвета в баре под пальмами, заняться дайвингом на коралловых рифах, попробовать медитацию в буддийском ретрите или просто проспать сутки подряд - любой опыт возможен, и каждый откроет вам что-то новое о вас самих. Не упустите такой шанс познакомиться с собой поближе: все, что вы любите, останется с вами, а то, что вам не подходит, уже никогда не станет обременять вашу жизнь.

4. Встреча с миром

Компания спутников всегда образует вокруг вас более или менее герметичное пространство, в котором вы общаетесь, делитесь впечатлениями - одним словом, продолжаете привычную жизнь даже в совсем незнакомой стране. Путешествие соло убирает любые барьеры между вами и окружающим миром: вы открыты, погружены в происходящее и целиком настроены "на прием". Это, кстати, еще и лучший способ ощутить "дух места" и проникнуться им, или же прокачать иностранный язык, если вас привлекает такая цель.

5. Встреча с другими

Наконец, вас ждет еще один парадоксальный эффект: путешествуя в одиночку, вы перестанете ощущать одиночество - в том самом неприятном смысле, в котором мы привыкли его воспринимать. Вы обнаружите, что рядом с вами всегда окажутся другие люди, узнать которых поближе вам вряд ли удалось бы при других обстоятельствах. Простейший пример: а вы уже пробовали активировать Tinder в незнакомой стране? И вы все еще сомневаетесь, стоит ли путешествовать без привычной компании?

Н. Гасымова

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