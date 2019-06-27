Полная программа Музыкального фестиваля в Шеки - КультГид Lady.Day.Az

С 29 июня по 3 июля в Шеки пройдет X Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь"

Шекинский международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" проходит при организации Союза композиторов, министерства культуры Азербайджана и Исполнительной власти города Шеки.

В этом году в фестивале принимают участие музыкальные коллективы и исполнители из Азербайджана, Турции, России, Венгрии и Казахстана.

Художественный руководитель фестиваля - председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, артист мира ЮНЕСКО Франгиз Ализаде.

Lady.Day.Az представляет полную программу фестиваля:

Торжественное открытие Фестиваля

Где: Верхний Караван-Сарай

Когда: 29 июня в 20:30. Вход свободный

Юбилейный Шекинский международный фестиваль "Шелковый путь" откроется показом мугамной оперы "Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибейли, который представит Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета.

Партию Лейли исполнит Равана Амирасланлы, а партию Меджнуна - Эльнур Зейналов. В опере также выступят Нурлан Намазов, Джахангир Гурбанов, Талех Яхъяев, Айтан Магеррамова, Бейлер Назаров, Муталлим Демиров, Афаг Агаева.

Дирижировать оперой будет заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева.

Концерт Шекинского фольклорного ансамбля

Где: Дворец Шекинских ханов

Когда: 30 июня в 12:00. Вход свободный

Шекинский фольклорный ансамбль был основан в 2017 году директором Детской школы искусств города Шеки Эльдаром Раджабовым. Солисты ансамбля - исполнители на древних азербайджанских национальных инструментах (тар, уд, кеманча, канон, нагара, балабан и др.).

Показ музыкального спектакля "Посвящение Насими"

Где: Шекинский государственный драматический театр

Когда: 30 июня в 20:30. Вход свободный

Яркий и зрелищный спектакль "Посвящение Насими", основанный на музыке Франгиз Ализаде, воплощает извечную тему борьбы Добра и Зла, утверждает высокие гуманистические принципы. Музыкально-театральная композиция Ф.Ализаде мастерски воплощает синтез классических и национальных музыкальных инструментов, мугама и современных средств композиторского письма, пения и танцев.

Концерт венгерских музыкантов

Где: у озера Мархал

Когда: 1 июля в 12:00. Вход свободный

Концерт инструментальной группы из Венгрии "Kerekes Band", сделавшей синтез этно и поп-музыки, отражающей в себе джаз, фанк, рок, точно полюбится публике. Они играют на национальных венгерских инструментах, добавляя в свое исполнение психоделическую и электронную музыку.

Концерт ансамбля из Турции

Где: Летний театр Мархал

Когда: 1 июля в 20:30. Вход свободный

Стамбульский муниципальный ансамбль классической турецкой музыки в основном исполняют музыку времен Османской империи и произведения турецких композиторов 20-го века.

Концерт российских музыкантов

Где: у озера Мархал

Когда: 2 июля в 12:00. Вход свободный

В Фестивале также примет участие Квинтет "No Indefference" из города Тверь (Россия).

Коллектив был основан в 2008 году при Тверской академической филармонии. В их репертуар входят классические произведения российских и западных композиторов, джазовые импровизации, песни советской эстрады, а также мелодии разных народов.

Концерт камерного оркестра

Где: Летний театр Мархал

Когда: 2 июля в 20:30. Вход свободный

Концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева точно никого не оставит равнодушным.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра - народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов.

Солировать будут лауреат международных конкурсов, скрипачка Джейла Сеидова, флейтист Мирхалид Мамедзаде, заслуженная артистка Азербайджана, кеманчистка Фарида Меликова.

В концертной программе прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

"Насими в произведениях азербайджанских композиторов"

Где: Шекинский региональный колледж

Когда: 3 июля в 17:30. Вход свободный.

В рамках Фестиваля также пройдет круглый стол на тему "Насими в произведениях азербайджанских композиторов". Мероприятие будет посвящено 650-летию великого мыслителя Имадеддина Насими.

Грандиозное закрытие фестиваля

Где: Летний театр Мархал

Когда: 3 июля в 20:30. Вход свободный.

Концерт Казахстанского эстрадно-симфонического оркестра при участии солистов из стран ТЮРКСОЙ закроет Международный фестиваль "Шелковый путь".

За дирижерским пультом будет заслуженный артист Казахстана Канат Ахметов.

Н. Гасымова

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