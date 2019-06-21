Что делать в День летнего солнцестояния, чтобы быть счастливой?

Сегодня, 21 июня, наступил День летнего солнцестояния. Считается, что этот самый длинный день в году обладает удивительной магией и особенной энергетикой.

Как сообщает Lady.Day.Az, солнце всегда занимало важнейшее место в жизни людей. И праздник летнего солнцестояния почитался в культурах многих народов. Рассказываем о некоторых древних обрядах и ритуалах, которые совершались в День летнего солнцестояния.

Древние поверья говорят, что в день летнего солнцестояния у людей появляется шанс изменить свою жизнь к лучшему. В этот день нужно веселиться и радоваться, дарить позитив, загадывать самые сокровенные желания, гадать на любовь, судьбу, перемены в жизни, и вскоре все исполнится.

Еще один обряд связан с росой. Утреннюю росу в день летнего солнцестояния следует собрать и умыться, потому что она обладает целебными свойствами и омолаживающим эффектом. Кстати, если роса обильная - это к хорошему урожаю.

Многие обряды в день летнего солнцестояния касаются воды. Не только роса, но и вся вода в этот период приобретает магические свойства, поэтому в этот период полезно купаться и проводить любые водные процедуры. К примеру, если в этот день парень обольет водой девушку - она вскоре выйдет замуж.

Главный обряд в день летнего солнцестояния, конечно же, посвящен солнцу. Постарайтесь встретить рассвет в самый длинный день в году - это предвещает радость, здоровье и силы на весь год вперед. И не забудьте загадать желание в этот момент - оно обязательно сбудется.

Если вы родились в день летнего солнцестояния, знайте, что вы счастливый человек, на всю жизнь получивший защиту Солнца. Именно такими свойствами издавна наделяли людей, появившихся на свет в магический день 21 июня.

Н. Гасымова

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