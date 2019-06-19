Сегодня самый плохой день в 2019 году - Что делать?

Сегодня, 19 июня во Вселенной произойдет крайне редкое и катастрофическое, с точки зрения энергии, явление: Меркурий и Марс противостоят Плутону в один и тот же день. Это означает, что нас ждет ожесточенная борьба за власть, ссоры, вспышки ревности и агрессии - по мнению астрологов, это худший день в 2019 году. И, как и в любой войне, единственное, что может нас спасти, - встретить его во всеоружии.

Американский астролог Анабель Гат проводит параллель: "19 июня 2019 года - это коварная драма "Игры престолов", помноженная на 20". Меркурий регулирует сферу общения, вмешиваясь в переговоры. Марс, как известно, планета войны. Плутон, со своей подавляющей энергией, пытается им противостоять. 19 июня наступает критическая кульминация: Луна в Козероге противостоит Марсу и Меркурию и встречается с Плутоном, что максимально обостряет эмоции. Как с этой критической ситуацией справиться?

Вместо того, чтобы сидеть сложа руки и пасть жертвой, можно грамотно подготовиться к этому агрессивному выпаду.

Если вы находитесь за рулем или в общественном транспорте в час пик, агрессивная энергия вокруг вас может привести к более высокому, чем обычно, напряжению. А еще это отличный день, чтобы поработать из дома.

Замените ваш традиционный кофе на чай с ромашкой. 19 июня важно успокоиться, а не перевозбуждать себя. Если без чашечки эспрессо вы становитесь чересчур капризной, ограничьте себя минимальной дозой кофеина.

Верное решение - окружить себя успокаивающими ароматами: например, зажечь свечу с нотками лаванды.

Присутствие третьей стороны может быть полезным для того, чтобы держать любую ситуацию и избежать ссор, когда страсти накаляются. Просто убедитесь, что "третий" - это именно тот, кто сделает все лучше, а не хуже.

Попробуйте перенести решение важных вопросов на четверг или пятницу.

Записывайте вещи, прежде чем их произнести. Прежде, чем произнести что-то радикальное или оскорбительное вслух, просто попробуйте сначала записать это в заметках в телефоне. Возможно, потом вы об этом пожалеете.

Иногда злости просто нужен выход. Например, можно разбить что-нибудь ненужное. В книге "Травма и тело" психолог Пэт Огден предлагает попробовать технику, при которой вы изо всех сил давите ладонью на стену, чтобы высвободить агрессию. Ну и, конечно, боксерская груша - это по-прежнему отличная отдушина.

Н. Гасымова

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