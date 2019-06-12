Если вы считаете себя умнее остальных, прочитайте эти 10 признаков умных людей, и поищите их в себе:

1) Умные люди не говорят так много, как делают. По той простой причине, что они знают, что только слушая других, они становятся умнее.

2) Умные люди знают множество других вещей, чем просто те, на которых специализируются. Их одаренность заключается в том, что они постоянно питаются своим интересом к тому, чем другие занимаются.

3) Они с ловкостью жонглируют работой, домом и своими личными интересами. И при этом никогда не устают, держа этот баланс. Когда они жонглируют, у них как-то получается справляться на все 100% с тем, чем они заняты, одновременно и сразу по всем фронтам.

4) Умные люди подпитывают себя актуальной информацией. Они, не всегда, но чаще просматривают ленты социальных сетей и популярных сайтов, чтобы мимо них не прошла актуальная информация, они улавливают мировые тренды и настроения общества.

5) Даже, когда все в их жизни идет наперекосяк - они будут улыбаться. Умные люди никогда не будут ошарашены чем-то, потому что их умные мозги дарят им варианты развития событий быстрее, чем что-нибудь плохое может произойти.

6) Они знают, что обычно они самые умные люди в комнате, но они не тратят свое время на доказывание этого. Вместо этого, они сделают все, если видят, что могут сделать кого-нибудь ещё в комнате таким же умным, как и они.

7) Если они руководители, они сделают все возможное, чтобы люди, которые с ними работают, становились умнее, более общительнее и популярнее, чем они в своем коллективе. Они не являются угрозой, так как знают, что наличие ума - это синергетика. По этой же причине они стараются убедиться в том, что их сотрудники умнее, чем они.

8) Умные люди имеют скрытые навыки, которые никогда не показывают до тех пор, пока им это не будет нужно. Они не нуждаются в том, чтобы показывать все свои возможности, чтобы доказать, что они лучше других.

9) Они могут иметь или не иметь дорогого образования. Когда они рядом с вами, вы никогда не узнаете, какое у них образование до тех пор, пока не откроете их резюме.

10) Умные люди никогда и ни при каких обстоятельствах не сделают вас глупцом, даже если им это будет просто сделать. Они научились на горьком опыте, что, делая кого-либо глупцом, - они сами выглядят глупо.

Н. Гасымова

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