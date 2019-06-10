Эти 10 привычек не дают тебе стать счастливой

Когда вы перестаете заниматься бесполезными, а то и вредными вещами, вы освобождаете в своей жизни место для вещей, которые делают вас счастливыми. Так что, начиная с сегодняшнего дня...

1. Хватит откладывать свои мечты и цели "на потом".

Одни люди постоянно мечтают об успехе, другие же работают над его достижением - каждый день, изо дня в день. Зачастую мы противимся активным действиям и переменам именно тогда, когда больше всего в них нуждаемся. Так что соберитесь и возьмите себя в руки. Когда мы откладываем что-то в долгий ящик, мы автоматически делаем это труднее и страшнее. Мы не сможем закончить завтра или послезавтра то, что не начнем сегодня. И нет более стрессовой ситуации, чем постоянное откладывание "на потом" нужной нам задачи.

Как же нам довести дело до конца? Секрет прост - мы просто должны его начать. Как правило, начало чего-нибудь само по себе придает нам достаточную инерцию, чтобы за ним последовало продолжение. Забудьте о финишной черте, и сосредоточьтесь на том, чтобы сделать первый шаг. Скажите себе: "Я решаю начать это дело с небольшого начального шага". А после сделайте этот шаг, а за ним еще один, и еще... Шаг за шагом выстраиваются в цепочку, и достаточно быстро вы начнете видеть по меньшей мере грубый контур будущего результата.

2. Хватит обвинять других и изобретать отговорки.

Хватит обвинять других в том, что у вас есть или чего нет, или в том, что вы чувствуете, или не чувствуете. Когда вы обвиняете других в том, через что вам приходится пройти, вы отрицаете собственную вину в случившемся, и откладываете решение проблемы. Хватит пытаться вручить ответственность за свою жизнь кому-то еще, возьмите ее в свои руки. Обвиняя в своих неудачах исключительно других людей, вы изобретаете отговорки, а изобретение отговорок - первый шаг к неудаче. Запомните раз и навсегда - за ваши выборы и решения ответственность несете вы, и только вы.

3. Хватит пытаться избежать перемен.

Если бы в нашем мире ничего никогда не менялось, мы бы жили в вечной тьме, ведь к чему солнцу вставать поутру в неизменном мире? Большинство из нас вполне довольны тем, где и как мы живем даже при том, что окружающая нас вселенная постоянно изменяется. Умение принимать перемены и оборачивать их себе на пользу очень важно для нашего счастья и общей успешности. Лишь перемены способны помочь нам вырасти над собой, и начать видеть мир полным возможностей, о каких мы раньше и мечтать не могли.

И не забывайте, какими бы хорошими или плохими ни были ваши нынешние жизненные обстоятельства, рано или поздно они изменятся. Это единственное, на что вы действительно можете рассчитывать. Так что примите этот факт, и поймите, что перемены приходят в вашу жизнь далеко не просто так. Это не всегда будет просто или очевидно, но в конечном итоге вы осознаете, что оно того стоило.

4. Хватит пытаться контролировать неконтролируемое.

Если вы будете пытаться контролировать все подряд, а потом беспокоиться обо всем, что контролировать у вас все-таки не получается, вы обеспечите себе жизнь, полную боли и страданий.

Некоторые силы и события просто неподвластны нашему контролю, зато лишь нам решать, как мы будем на них реагировать. В жизни каждого из нас есть как хорошее, так и плохое, и то, счастливы мы или нет, зависит от того, на что мы направим свое внимание. Лучшее, что мы можем сделать - отпустить то, что мы не в силах контролировать, и направить свою энергию на то, что можете - к примеру, на отношение к происходящему.

5. Хватит преуменьшать свои способности и возможности.

Никто не способен подрезать нам крылья вернее, кроме нас самих. Наш разум - великолепный инструмент, но лишь в том случае, если мы используем его правильно. Когда же мы используем его неправильно, он способен лишь на саморазрушение. Старайтесь всегда внимательно присматриваться и прислушиваться к тому, что мы говорим сами себе. Все мы ведем с собой тихую беседу, но не всегда знаем, что мы себе говорим, или как это на нас влияет.

Как однажды заявил Генри Форд, "Думаете ли вы, что можете, или думаете, что не можете, в любом случае вы правы". Одной из основных причин того, что у нас что-то не получается, является сочетание сомнений в себе и самоуничижения. Как же нам преодолеть негативные мысли и деструктивные эмоции? Это довольно просто. Нужно всего лишь взрастить в себе противоположные, позитивные эмоции - эмоции, которые и сильнее, и полезнее. Вслушивайтесь в свой внутренний монолог, заменяйте в нем негатив позитивом, и со временем вы измените траекторию вашей жизни на ту, что действительно вам подходит.

6. Хватит критиковать других.

Негативность, источаемая вами в отношении других людей, мало-помалу, словно кислота, разъедает ваше собственное счастье. Когда вы по-настоящему примиряетесь с собственным несовершенством, вам больше не будет казаться, что вас оскорбляет или раздражает несовершенство, которое вы видите в других людях.

Так что хватит беспокоиться о чужих недостатках (неважно, реальных или мнимых), и сосредоточьтесь на самих себе. Пусть постоянный рост и улучшение собственной жизни займут все ваше время настолько, чтобы у вас просто не оставалось ни времени, ни сил на критику окружающих.

7. Хватит пытаться убежать от своих проблем и страхов.

Поверьте, если бы все окружающие открыто поделились с вами своими проблемами, вы бы поняли, что вам с ними еще очень и очень повезло. Старайтесь разбираться с вашими проблемами и страхами как можно быстрее, а не бегать от них. Лучше всего делать это немедленно после их появления - неважно, насколько страшными и непреодолимыми они вам будут казаться.

Гуляющие на свободе страхи очень опасны, ведь они мешают нам рисковать, и принимать решения. Они загоняют нас в зону комфорта, крохотное пространство, за пределами которого мы чувствуем себя не по себе. Но история вашей жизни определяется сочетанием множества крохотных, уникальных случаев, шансов и происшествий, многие из которых требуют от вас выхода из зоны комфорта. Если вы будете позволять вашим страхам и беспокойству управлять вами, то вы будете не жить, а всего лишь существовать.

Просуммирую все вышесказанное: либо вы разберетесь с вашими проблемами и страхами, либо они рано или поздно разберутся с вами.

8. Хватит жить в другом времени и месте.

Многие люди проводят почти всю свою жизнь, пытаясь жить не там, где они находятся на самом деле, а в другом месте и времени. Они сокрушаются о том, что было, о том, что они могли сделать или беспокоятся о том, что ждет их в будущем. Однако прошлое ушло, его больше нет, а будущее еще не наступило. И сколько бы времени мы ни проводили, раздумывая о будущем и сокрушаясь о прошлом, это ничего не изменит.

Один из величайших парадоксов нашей жизни в том, что наше будущее прежде всего зависит от нашей способности обращать внимание не то, что мы делаем в настоящем.

Мы должны больше жить в настоящем, а для этого нужно активно, открыто, намеренно в нем находиться. Не мечтайте в подробностях о будущем отпуске, сидя на работе, и забудьте о пылящихся на вашем рабочем столе материалах, если вы на пляже. Живите в настоящем, здесь и сейчас. Оно прекрасно, нужно только это замечать.

9. Хватит пытаться быть тем, кем вы не являетесь.

На самом деле это одно из самых сложных испытаний - быть собой в мире, который пытается сделать вас похожим на всех остальных. Кто-то всегда будет красивее, кто-то всегда будет умнее, кто-то всегда будет моложе, но они никогда не будут вами. Не меняйтесь лишь ради того, чтобы кому-то понравиться. Будьте собой, и вас полюбят те, кому вы действительно по душе... да и вы сами тоже.

10. Хватит быть неблагодарным.

Сперва вам может показаться, что не все кусочки паззла вашей жизни подходят друг к другу, но со временем вы поймете, что они это делают идеально. Так что будьте благодарны за то, что у вас что-то не сложилось, потому что это что-то только что освободило в вашей жизни место для того, что непременно сложится. И будьте благодарны тем, кто ушел от вас в поисках лучших вариантов, ведь этим они освободили место для тех, кому нужны именно вы.

Неважно, насколько хороша или плоха ваша жизнь - старайтесь просыпаться каждое утро с благодарностью за то, что она у вас есть. Ведь в этот самый момент кто-то где-то отчаянно сражается за свою. Вместо того, чтобы думать о том, чего вам не хватает, попытайтесь подумать о том, чего не хватает другим, и что есть у вас.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook