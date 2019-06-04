Полная программа Музыкального фестиваля в Габале - КультГид Lady.Day.Az

С 28 июля по 5 августа в городе Габале пройдет ХI Международный музыкальный фестиваль.

Габалинский международный музыкальный фестиваль - это грандиозный праздник музыкального искусства. Музыкальные шедевры в исполнении виртуозов и ведущих коллективов из разных стран мира, атмосфера дружбы, единения, гармонии, и все это в одном из живописных уголков Азербайджана - городе Габала.

Фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding. Художественный руководитель фестиваля - народный артист СССР и Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли, профессор Фархад Бадалбейли

Lady.Day.Az представляет полную программу фестиваля.

Концерт студентов БМА

Где: Камерный зал (Конгресс холл)

Когда: 28 июля в 18:00. Вход свободный.

Студенты Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли исполнят произведения Ф. Шопена, Ниязи, В. Адигезалова, Дж. Пуччини, Дж. Россини, Г. Венявского, К. Дебюсси, Д. Шостаковича, Ф. Доплера, Ф. Пуленка и азербайджанские народные песни.

Торжественное открытие Фестиваля

Где: Центр культуры

Когда: 28 июля в 21:00. Вход свободный.

На церемонии открытия выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. Уз. Гаджибейли. За дирижерским пультом будет народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов. Солисты вечера: народные артистки Азербайджана, пианистки Ульвия Гаджибекова и Егяна Ахундова.

В рамках концертной программы прозвучат "Cəngi" Уз. Гаджибейли, симфоническая зарисовка "Karvan" С. Гаджибекова, "Насими" Ф. Амирова, Огненная поэма "Прометей" А. Скрябина.

Концерт камерного оркестра

Где: Камерный зал (Конгресс холл)

Когда: 29 июля в 18:00. Вход свободный.

На второй день Фестиваля гостей ждет концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра им. Г. Гараева. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра - народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов.

Концерт джазовой музыки

Где: Открытая сцена (отель Resort)

Когда: 29 июля в 21:00. Вход свободный.

Фестиваль изначально позиционировал себя как фестивль классической музыки. Но со временем репертуар фестиваля значительно расширился. И теперь на нем можно услышать музыку разных жанров. Но качество осталось неизменным и соответствует высокому уровню, заложенному с самых первых концертов.

В этом году разнообразит концертную программу меломанов азербайджанская группа "Cəngi", исполняющая этно-джаз.

Концерт молодых музыкантов

Где: Камерный зал (Конгресс холл)

Когда: 30 июля в 18:00. Вход свободный.

По сложившейся традиции в данном фестивале с концертной программой примет участие проект Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева "Gənclərə dəstək".

На концерте выступят Эльмина Гасанова (меццо-сопрано), Ислама Абдуллаева (сопрано), Гюльсюм Халилова (сопрано), Натаван Гасанова (канон), Светлана Ахмедова (ф-но), Гусейн Нагиев (кеманча), Назрин Аббаслы (ф-но), Эмиль Гурбанов (тар), Айтен Баабева (ф-но), Наргиз Агаева (ф-но), Фируза Наджафли (ф-но), Илаха Исрафилова (композитор), а также квартет канона Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

Концерт оркестра БМА

Где: Центр культуры

Когда: 30 июля в 21:00. Вход свободный.

В этот день выступит студенческий симфонический оркестр БМА. За дирижерским пультом будет Джавад Тагизаде.

Солисты вечера: Талех Яхъяев (баритон), Нигяр Джафарова (сопрано), Махир Тагизаде (баритон), Расул Алиев (флейта), Назрин Асланлы (скрипка), Сафура Аслан (вокал).

В концертной программе прозвучат произведения В. А. Моцарта, Дж. Пуччини, К. Сен-Санса, С. Рахманинова, С. Прокофьева, М. Понсе, А. Лара, Ф. Амирова, Ф. Бадалбейли.

Концерт камерной музыки

Где: Камерный зал (Конгресс холл)

Когда: 31 июля в 18:00. Вход свободный.

В этот день выступят Ниджат Салманов (флейта), Амина Зульфугарова (флейта), Фаган Гасанли (ф-но), Адыль Ахундов (тенор), Фатима Насирли (скрипка), Али Амишов (альт), Асмер Керимли (виолончель), Лейла Зейналова (ф-но), Талех Яхъяев (баритон), Наргиз Агаева (ф-но), Нигяр Гейдарли (ф-но), Мамед Раджабли (кларнет).

В концертной программе прозвучат произведения И. Брамса, А. Пьяццоллы, Э. Грига, А. Шнитке, Ф. Пуленка, Ф. Амирова, неаполитанские песни.

Вечер мугама

Где: Открытая сцена (отель Resort)

Когда: 31 июля в 21:00. Вход свободный.

Гостей вечера ждет выступление группы "Naz-nazı".

Солисты: Парвиз Гасымова (ханенде), Гюльнар Гюдрятли (ханенде), Малик Мансуров (тар), Нурлан Джабизаде (тар), Бехрад Боньяди (бем-тар), Севиндж Мирзали (кеманча), Байрам Узеиров (уд), Айнур Искандерова (канон), Рамин Абдуллаев (нагара), Самеддин Зарбалиев (бем-нагара)

Концерт камерной музыки

Где: Камерный зал (Конгресс холл)

Когда: 1 августа в 18:00. Вход свободный.

Одним из самых ожидаемых вечеров является концерт, на котором выступят всемирно известные музыканты: скрипачка Жанна Гандельман, скрипач Анар Ибрагимов, виолончелист Дмитрий Яблонский, виолончелист Борис Андрианов, пианист Мурад Адыгезалзаде, пианист Фархад Бадалбейли.

Концерт оркестра из Грузии

Где: Открытая сцена (отель Resort)

Когда: 1 августа в 21:00. Вход свободный.

В третий раз в Фестивале примет участие оркестр "Big Band Тбилиси" из Грузии.

Созданный в 1997 году коллектив является единственным концертным оркестром в стране. За последние 15 лет оркестр добился многих успехов, оставаясь верным традициям эстрадного пения, в особенности грузинского джаза. В настоящее время в репертуаре оркестра до 350 произведений, охватывающих различные жанры. Сюда входят вокальные и инструментальные композиции грузинских и иностранных авторов. В составе оркестра выступают 20 инструментальных музыкантов и 8 вокалистов. В 2006 году оркестр был удостоен премии Гран-при на Международном джазовом фестивале в Монте-Карло.

Учредителем оркестра является Гайос Канделаки, дирижером - Гиви Гачечиладзе.

"Оксана Яблонская и ее школа"

Где: Камерный зал (Конгресс холл)

Когда: 2 августа в 18:00. Вход свободный.

В этот день гостей Фестиваля ожидает камерный концерт, посвященный 80-летию Оксаны Яблонской, "Оксана Яблонская и ее школа".

Солировать будут: Оксана Яблонская, Нингву Ду (Китай), Сим Хелен (США), Руфус Чои (США), Ирина Стародуб (Украина).

Концерт оркестра "Виртуозы Киева"

Где: Центр культуры

Когда: 2 августа в 21:00. Вход свободный.

Симфонический оркестр "Виртуозы Киева" под управлением шведского дирижера Кристиана Линдберга исполнит Концерт №2 для фортепиано с оркестром С. Рахманинова, Концерт для двух виолончелей с оркестром Солима.

Солировать будут: пианист Тогрул Гасанли, виолончелист Дмитрий Яблонский и виолончелист Борис Андрианов.

Концерт камерной музыки

Где: Камерный зал (Конгресс холл)

Когда: 3 августа в 18:00. Вход свободный.

В этот вечер прозвучат произведения А. Скрябина, Ф. Шопена, Ш. Гуно, Г. Гараева, Э. Грига, П. И. Чайковского, А. Аренски, Л. Делиба.

Солисты: Наргиз Керимова (вокал), Вюсаля Бабаева (ф-но), Эльданиз Алекперзаде (ф-но), ансамбль "Detaşe".

"Виртуозы Киева" и "Фламенко"

Где: Открытая сцена (отель Resort)

Когда: 3 августа в 21:00. Вход свободный.

В этот вечер выступят симфонический оркестр "Виртуозы Киева" и ансамбль "Фламенко".

Солисты: Marina Rosario Claudio Manso, Yolanda Sobrado, Francisco Jesús Bas Ramos, Rodrigo Alonso Rodríguez, Antonio Eloy Aguilar Rodríguez, Oscar Ayuso Blázquez, Jesús Enrique González, Hernández, Jorge Amancio Rodríguez Padilla, Alberto Perianes Cid, Dimas Cedrés Martín.

Концерт камерной музыки

Где: Камерный зал (Конгресс холл)

Когда: 4 августа в 18:00. Вход свободный.

В этот вечер выступит Камерный оркестр БМА "Baku Chamber Orchestra". Дирижировать оркестром будет Фархад Бадалбейли.

Солист вечера - народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде.

Концерт оркестра "Виртуозы Киева"

Где: Открытая сцена (отель Resort)

Когда: 4 августа в 21:00. Вход свободный.

Симфонический оркестр "Виртуозы Киева" на этот раз выступит под управлением аргентинского дирижера Йерухама Шаровского.

Солировать будут: Нармин Наджафли, Эдуард Вульфсон (Швейцария), Кшиштоф Барати (Болгария), Грейс Хйевон (США).

Концерт камерной музыки

Где: Камерный зал (Конгресс холл)

Когда: 5 августа в 18:00. Вход свободный.

В этот вечер прозвучат произведения Д. Шостаковича, А. Пьяццоллы, Г. Свиридова, П. Стайнова, И. Мирзаев, О. Балчи, Г. Гараева.

Солисты: Каптанер Догу (Турция), Узкан Мерт (Турция), Айтадж Рзагулиева (Турция).

Торжественное закрытие Фестиваля

Где: Центр культуры

Когда: 5 августа в 21:00. Вход свободный.

Традиционно Фестиваль закроется грандиозной концертной программой под названием "VİVA OPERA".

В концертной программе прозвучат арии из опер "Севильский цирюльник" Дж. Россини, "Мертвый город" Э. Корнгольда, "Риголетто", "Сила судьбы" и "Травиата" Дж. Верди, "Ромео и Джульетта" Ш. Гуно, "Богема", "Манон Леско" и "Турандот" Дж. Пуччини, "Паяцы" Р. Леонкавалло, "Сельская честь" П. Масканьи и др.

За дирижерским пультом будет итальянский дирижер Алвис Каселлати.

Солисты вечера: Мария Буйносова (Россия), Умид Идрисов (Узбекистан), Модестас Седлевициус (Литва).

Ф. Агаларова

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