Программа первого Фестиваля латиноамериканской музыки в Баку - КультГид Lady.Day.Az

В Баку впервые пройдет фестиваль латиноамериканской музыки Baku Latin Festival.

Фестиваль организован бразильским музыкантом и музыкальным продюсером Клаудио Франко при поддержке посольств латиноамериканских стран в Азербайджане.

5 июня в 17:00 с концертной программой в бакинском метрополитене на станции "Ичеришехер" состоится выступление бразильского гитариста, певца и композитора Глейсона Тулио. Послушать музыканта сможет каждый пассажир метро, находящийся в этот момент на станции.

Основная фестивальная программа будет длиться три дня - 7, 8 и 9 июня - в Mambo Beach Club и включит в себя live концерты латиноамериканских и азербайджанских артистов.

Зарубежные музыканты в рамках фестиваля также проведут серию профессиональных мастер-классов, которые состоятся в Центре современного искусства YARAT 4, 5 и 6 июня.

Lady.Day.Az представляет программу фестиваля:

Выступления Cancello Brothers, Brasilidade (солистка Диана Гаджиева), Silibrina, Dj Mosk19

Где: в Mambo Beach Club

Когда: 7 июня в 19:00. Цена билета - 35 AZN

Выступления Alejandro & Karl, Bea Dummer, Alejandro Suarez, Los Fuegas, Dj Togrul

Где: в Mambo Beach Club

Когда: 8 июня в 19:00. Цена билета - 35 AZN

Выступления ансамбля Bakuba под руководством заслуженного артиста Тофика Джаббарова, Gleison Tulio, Dj Samir и специальное шоу от Азербайджанской федерации капоэйры

Где: в Mambo Beach Club

Когда: 9 июня в 19:00. Цена билета - 35 AZN

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook