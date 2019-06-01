За что все так любят Близнецов? - ФОТО

Рассказываем, в чем секрет обаяния двуликих и за что все их так любят.

За умение вести разговор

Близнецы - мастера разговоров ни о чем, они умеют поддержать беседу практически на любую тему: от погоды (сейчас прошлись по больному, я знаю) и курса юаня до Каннских итогов и забавного ролика с Эль Фаннинг. Они в курсе всего самого нового и знают многое о многом. Единственное, что им неведомо, - это что такое неловкое молчание. С ним не сталкивались. Так что если идете в гости, где никого не знаете, то друг-Близнец - то, что вам нужно: разговорит любого, снимет напряжение, да и просто с ним хорошо.

Если такового нет, то ищем Близнецов прямо на месте. Для этого грустно так вздыхаем со словами "жаль, не с кем обсудить новый "Твин Пикс" (любой другой свежий сериал / фильм / роман), - все, Близнецы перед вами, сидят, родимые, ждут...

За демократичность и компромиссы

Не можете наладить отношения с разъяренными клиентами? Бросьте в них подарочной картой или другим каким-нибудь комплиментом от компании. А еще лучше - передайте это все с Близнецами. Последние не то чтобы заговорят или заболтают клиентов / партнеров / кого угодно, но подарят им уверенность в том, что их просьбы услышаны. Это не блеф, Близнецам, правда, интересно, что там стряслось и как помочь.

За умение ловить момент

А еще в процессе работы они всегда видят все имеющиеся возможности - ну вот просто все. Там, где другие пройдут мимо, эти остановятся и станут задавать вопросы. Там спросил, тут поинтересовался, здесь прочитал - глядишь, быстрее всех пришел к цели, да еще и коротким путем. Новым, разумеется.

За семейные ценности

Нет, мы не перепутали Близнецов с Тельцами или Раками. Это только на первый взгляд Близнецы кажутся беспечными повесами. Если же приглядеться к ним лучше, можно заметить, как сильно они нуждаются в крепкой опоре - это могут быть просто верные друзья, но чаще - долгие и стабильные отношения. Для прочных союзов им вовсе не нужно, чтобы партнер, как ребенка погремушкой, все время занимал их чем-то и зачитывал вслух твиты ведущих СМИ. Проблемы "чем бы занять себя" у Близнецов, как правило, нет. Им, таким воздушным и легким, гораздо важнее заземлиться в кругу близких людей, обрести опору, от которой можно оттолкнуться, чтобы снова пуститься в изучение всего вокруг.

За то, что всегда готовы дать бой однообразию

Мир без Близнецов - день сурка. Без них не было бы газет, журналов, соцсетей и интернета, любое меню состояло бы из трех, максимум пяти позиций, а о многообразии видов вообще бы никто не слышал. Да, Близнецы часто разбрасываются, распыляются идеями, запросто и в один момент могут сменить курс направления, но ведь сколько веселых летних вечеров начиналось со слов "интересно, куда привезет этот троллейбус" или "тут должен быть более короткий путь". Конечно, не все двери, которыми они интересуются, ведут в Нарнию. Но кто сказал, что процесс поиска хуже результата поиска? Точно не Близнецы.

Н. Гасымова

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