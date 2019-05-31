Знакомимся с немецким искусством в Национальном музее - КультГид Lady.Day.Az

Где: в Азербайджанском национальном музее искусств

Когда: Открытие 4 июня в 19:00. Часы работы Музея: вторник-воскресенье 10:00-18:00. Вход в Музей - 5 AZN, посещение выставки - 2 AZN.

Азербайджанский национальный музей искусств представляет очередной проект из цикла географических выставок "Мировое искусство из коллекции Азербайджанского национального музея искусств".

Как сообщили Lady.Day.Az в пресс-службе Музея, 4 июня в рамках проекта состоится открытие выставки под названием "Немецкое искусство из коллекции Азербайджанского Национального Музея Искусств".

Проводимая при поддержке Посольства Федеративной Республики Германии в Азербайджане и Института Гёте выставка позволит ближе ознакомиться с немецким культурным наследием, а также будет способствовать дальнейшему укреплению культурных связей между двумя странами.

Немецкая коллекция была сформирована из значительного количества произведений искусства, поступивших из ведущих музеев России в 20-30-х годах с целью национализации имущества бакинских нефтяных предпринимателей и обогащения музейных фондов.

Немецкая коллекция была также обогащена в конце 70-х-80-х годов прошлого века в результате проведенной выставки немецких графиков, а также произведениями искусства, подаренными музею азербайджанским художником Ибрагимом Эхрари, живущим в Германии.

Немецкое художественное наследие, состоящее из образцов скульптур, картин, графики и декоративно-прикладного искусства занимает важное место в богатой и разнообразной коллекции.

Хронологические рамки коллекции, охватывающие XVI-XX века, представляют направление развития искусства страны, ее отдельные виды и жанры.

Немецкое изобразительное искусство представлено живописью, мелкой пластикой и графическими произведениями, созданными в различных техниках. Около 20 картин будут представлены на выставке, где посетители ознакомятся с пейзажами, деревенскими мотивами, мифологическими сюжетами и портретами различных стилей.

Графика представлена, прежде всего, произведениями искусства в технике офорт, литографии и резца, созданных в XVIII-XX веках.

Большую часть немецкого искусства занимает декоративно-прикладное искусство и в основном включает в себя фарфоровые и металлические изделия. Из металлических изделий представлены созданные с высоким мастерством холодное оружие и каминные часы.

Самая богатая и привлекающая внимание часть немецкой коллекции - это коллекция фарфоровых изделий. Эти жемчужины искусства являются показателем пути развития немецкого фарфора, начиная с момента создания до сегодняшнего времени.

На выставке будут широко представлены образцы посуды и ваз, предметы быта и декоративные фигурки Мейсенской мануфактуры, завода Фалкенпорцеллан и Потшапельской фабрики Карла Тиме, а также Берлинской Королевской фарфоровой мануфактуры.

Н. Гасымова

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