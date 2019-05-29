В Баку пройдет гала-концерт «Viva Opera» - КультГид Lady.Day.Az

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета

Когда: 2 июня в 19:00. Цена билетов - 11, 13, 16 AZN

В Театре оперы и балета состоится гала-концерт оперных артистов Театра под названием "Viva Opera".

В проекте примут участие симфонический оркестр Театра, под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, Президентского стипендиата, дирижера Эйюба Гулиева, хор Театра (хормейстер - Севиль Гаджиева) и ведущие солисты страны.

Публику порадуют своими исполнениями народные артисты Фидан Гаджиева, Самир Джафаров, Гарина Керимова, Али Аскеров, заслуженные артисты Афаг Аббасова, Инара Бабаева, Джахангир Гурбанов, Фарид Алиев, Илаха Эфендиева, Ильхам Назаров, Фарида Мамедова, Сабина Вахабзаде, Турал Агасиев, а также солисты Театра Талех Яхъяев, Нина Макарова и др.

В рамках концертной программы будет показан весь спектр развития оперного искусства. Прозвучат произведения В.А.Моцарта, В. Беллини, К. В. Глюка, К. Сен-Санса, Ш.Ф. Гуно, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Пуччини, П. Масканьи, Р. Леонкавалло, Уз. Гаджибейли, Г. Гараева и др. Кроме итальянской, французской, азербайджанской, барочной музыки также будут исполнены знаменитые итальянские песни.

Большой праздник музыки порадует яркими соло, дуэтами, трио, интересными сопоставлениями знаменитых голосов республики.

Ф. Агаларова

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